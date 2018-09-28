Культурной столицей СНГ в 2021 году будет Душанбе

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время заседания Совета глав государств СНГ определена культурная столица Содружества 2021 года. Об этом сообщается на сайте Исполнительного комитета СНГ.

Статус культурной столицы по решению президентов получила столица Таджикистана - город Душанбе. Правительствам стран СНГ предложено оказать содействие в организации участия представителей своих государств в мероприятиях в рамках соответствующей межгосударственной программы.

Кроме того, 2021 год по предложению Туркменистана объявлен Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

Межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества" была подготовлена в 2011 году, объявленном Годом историко-культурного наследия СНГ. Ее цель - развитие диалога и объединение культурных потенциалов стран Содружества. В первые два года проект проходил в пилотном режиме и имел большой успех. Сегодня он поочередно реализуется в СНГ в порядке русского алфавита названий государств. Для этого в странах проводятся национальные процедуры отбора городов на право получения такого статуса. До 2016 года столицы не могли принимать участие в отборе, это стало возможным после внесения в программу правок. Окончательное решение об объявлении городов культурными столицами Содружества принимается на заседании Совета глав государств СНГ.

В 2018 году почетное звание культурной столицы носит армянский город Горис, в 2019-м такой чести будет удостоен белорусский город Брест, а в 2020-м - казахстанский город Шымкент. -0-