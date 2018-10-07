Курс Беларуси на IT-страну может поспособствовать укреплению белорусско-швейцарских отношений - Ломбарди

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укреплению белорусско-швейцарских отношений может поспособствовать курс Беларуси на IT-страну. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил глава комитета по внешней политике Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской Конфедерации и сопредседатель парламентской группы дружбы Швейцария — Беларусь Филиппо Ломбарди, сообщает БЕЛТА.

Белорусская делегация провела переговоры в парламенте Швейцарии, Ассоциации криптовалют и в мэрии города Цуг, где широко используются новые, в том числе и виртуальные, технологии. Швейцарцы высоко оценили успехи Беларуси в IT.

"Мы приветствуем курс Беларуси на IT-страну. Она может стать флагманом на территории ЕАЭС. И это поспособствует укреплению и наших двухсторонних отношений, так как Швейцария тоже делает ставку на новые технологии", - сказал Филиппо Ломбарди.

Глава парламентской делегации Швейцарии в ПА ОБСЕ и сопредседатель группы дружбы Швейцария - Беларусь Маргарет Кинер Неллен отметила большой интерес швейцарской стороны к Беларуси. "Мы готовы продвигать отношения, чтобы они были более тесными и продуктивными. На переговорах мы уделили большое внимание и развитию законодательства Беларуси в области информационных технологий", - подчеркнула парламентарий.

Уже до конца года в Швейцарии стороны планируют провести совет делового сотрудничества, а также межмидовские консультации.-0-