Курсанты Университета гражданской защиты 8 сентября примут присягу на площади Государственного флага

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади Государственного флага 8 сентября состоится торжественная церемония принятия присяги первокурсниками Университета гражданской защиты МЧС на верность народу Беларуси, сообщили БЕЛТА в вузе.

Полноправными работниками органов и подразделений МЧС станут 180 первокурсников, среди которых 16 девушек. "Они сделали выбор в пользу профессии спасателя, успешно выдержали нелегкие вступительные испытания и прошли курс молодого бойца. Присяга станет той путеводной звездой, по которой курсанты, а позже и офицеры, будут сверять каждый свой шаг на службе, в выполнении священного долга перед Родиной, определенного Конституцией", - отметили в вузе.

Университет гражданской защиты МЧС - это не только активное образовательное звено защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но и образовательный центр в сфере гражданской защиты, обеспечивающий реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На семи факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по образовательным программам подготовки кадров первой и второй ступеней высшего образования по 16 специальностям. Обучение в университете проходят более 2 тыс. человек, в том числе и граждане иностранных государств.-0-