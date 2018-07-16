Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
16 июля 2018, Пн
+19°C
Сплошная облачность EUR 2.2898
USD 1.9706
RUB 3.1632
Главное
Александр Лукашенко На "Славянском базаре" всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы - Лукашенко
Президент
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу после 20-летнего перерыва
Спорт
Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
Общество
Уже завтра "Евроопт" разыграет 57-ю квартиру в Минске, сразу 5 автомобилей и деньги!
Общество
Квартал настоящих чемпионов. Больше половины квартир в новом доме "Рио-де-Жанейро" распродано за неделю!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
В Пакистане в ДТП погибли 17 гостей свадьбы, еще 20 ранены
11:00 В мире
Комаровский рынок в Минске оборудуют системой приточно-вытяжной вентиляции
10:58 Регионы
"Аббатство Даунтон" продолжится в полнометражном фильме
10:40 Калейдоскоп
Почти две месячные нормы осадков выпало в Брестском районе за первую половину июля
10:35 Регионы
Наружную рекламу в центре Минска упорядочат
10:35 Регионы
Две школы и три детских сада планируется ввести в Минске до конца года
10:26 Регионы
Белоруски сыграли в футбол на каблуках
10:26 Общество
Marvel утвердили режиссера сольного фильма о Черной вдове
10:23 Калейдоскоп
Гомельская таможня рекомендует изучать данные об очередях в пунктах пропуска
10:20 Регионы
В Бресте за сутки выпала декадная норма осадков
10:19 Регионы
Футболисты сборной Франции ворвались на пресс-конференцию тренера и устроили танцы на столе
10:14 Калейдоскоп
Около 400 проектов предлагается включить в инвестиционную программу Минска в 2019 году
09:55 Регионы
Брат пострадавшего в Эймсбери: отравляющее вещество было во флаконе от духов
09:49 В мире
В Червенском районе ночью горел магазин
09:45 Происшествия
В Молодечненском районе утонула школьница
09:43 Происшествия
В России продлят безвизовый режим для иностранных болельщиков ЧМ до конца года
09:32 В мире
Массовая уборка зерновых началась в Беларуси
09:31 Экономика
Делегации из России и Литвы примут участие в конференции по бизнес-интеграции в Витебске
09:24 Регионы
Уже завтра "Евроопт" разыграет 57-ю квартиру в Минске, сразу 5 автомобилей и деньги!
09:12 Общество
Тренинги для отцов намерены проводить во всех районах Минской области
09:06 Регионы
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Уборочная кампания Уборочная кампания
Детский отдых Детский отдых
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Квартал настоящих чемпионов. Больше половины квартир в новом доме "Рио-де-Жанейро" распродано за неделю!

Общество 16.07.2018 | 08:59

На рынке недвижимости столицы вновь ажиотаж - совсем недавно, 4 июля, стартовали продажи квартир в первой секции нового дома "Рио-де-Жанейро", а больше половины квартир уже раскуплено! Что же вызвало такой интерес потенциальных покупателей? Какие такие неоспоримые преимущества предложил крупнейший в Беларуси застройщик компания "Дана Холдингс", что люди поспешили в отдел продаж? Давайте разбираться!

Квартал Чемпионов стал третьим кварталом создаваемого на месте аэропорта "Минск-1" нового многофункционального комплекса "Минск Мир". Сначала появился дом "Диадема", затем - квартал "Эмиратс", теперь пришло время Чемпионов!

"Минск Мир" - город в городе. Именно таким должен стать комплекс для тех, кто будет здесь жить и работать. Территория старого аэропорта будет застроена по единому градостроительному замыслу и предоставит весь ансамбль подлинного городского уюта и комфорта, а также любые возможности для реализации бизнес-проектов. Объекты культурно-бытового назначения, огромный торгово-развлекательный центр, Международный финансовый центр, театр и городской парк, спортивные сооружения и велодорожки - здесь будет все необходимое. Все новее, современное, "продвинутое" - для активных и позитивных людей, которые с оптимизмом смотрят в будущее и сами создают свой завтрашний день.

"Минск Мир" – комплексный взгляд на город будущего
"Минск Мир" – комплексный взгляд на город будущего

А стартует квартал Чемпионов с дома "Рио-де-Жанейро". Небезызвестный Остап, мечтавший облачиться в белые штаны и уехать в Рио, так и не сумел осуществить эти радужные планы. А сотни семей смогут жить в своем сказочном городе - и притом прямо в центре Минска!

К слову, каждая секция в домах квартала будет посвящена отдельному виду спорта, в которых ярко проявляли себя белорусские спортсмены. И первая секция "Рио-де-Жанейро" получила символическое название "Легкая атлетика" - прямой посыл к золотой медали Юлии Нестеренко!

Дом "Рио-де-Жанейро" – жемчужина квартала Чемпионов
Дом "Рио-де-Жанейро" – жемчужина квартала Чемпионов

Что же представляет из себя квартал, который, к слову, можно на огромном макете рассмотреть в отделе продаж компании в "Дана центре"? Он расположен в непосредственной близости от запроектированной станции метро "Аэродромная". Удобная транспортная сеть позволит новым жителям с легкостью добраться в любую точку города. Для автовладельцев предусмотрены открытые парковки, а также крытый паркинг в соседнем квартале.

Для любителей здорового образа жизни при каждом жилом доме предусмотрены велопарковки, а также спортивные площадки, оборудованные современными тренажерами.

С восточной стороны квартала находится прогулочная зона - зеленый бульвар, который, несомненно, станет любимым местом для романтических встреч или семейных променадов.

Квартал Чемпионов имеет красивый зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн, что позволит предоставить детям максимум свободы для проявления игровой фантазии, творческой активности, развития силы, ловкости и инициативы.

Совсем рядом с кварталом запроектирован детский сад, в котором будет находиться бассейн. В самом квартале откроет для новых учащихся свои двери школа.

Архитекторы квартала постарались создать максимально продуманное и функциональное пространство, чтобы жители квартала Чемпионов чувствовали себя абсолютно комфортно и каждый день вдохновлялись на новые свершения!

Школа, детский сад, спортивные площадки и зеленые дворы, свободные от машин
Школа, детский сад, спортивные площадки и зеленые дворы, свободные от машин

Первым домом "чемпионской" серии стал жилой дом "Рио-де-Жанейро". Здесь будущим жильцам предлагаются квартиры со свободной планировкой метражом от 30 до 130 квадратных метров.

В каждой квартире предусмотрены тонированные остекленные лоджии и панорамные окна. В целях безопасности окна оборудованы детскими замками, а балконные двери - запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Сквозной подъезд дома имеет пандусы и сразу три бесшумных лифта комфортных размеров. А это значит, что жильцы с ограниченными физическими возможностями и мамы с детскими колясками с легкостью доберутся на нужный этаж.

В стильном дизайнерском лобби подъезда находится туалетная и пеленальная комната, где можно будет привести в порядок себя и малыша после увлекательной прогулки и игры на детской площадке. Да и просто дает возможность не ехать в квартиру на 10-м этаже, если ребенку вдруг понадобилось в туалет!

Стильное дизайнерское лобби в доме "Рио-де-Жанейро"
Стильное дизайнерское лобби в доме "Рио-де-Жанейро"

Вообще о лобби можно завести отдельный разговор. Именно "Дана Холдингс" первым среди белорусских застройщиков стал внедрять это новое и еще непривычное для нас пространство городской жизни. "Климт" и "Пикассо" в комплексе "Маяк Минска", "Марина" - в "Минск Мир", комплекс "Вог" - у компании уже немало реализованных красивых проектов! Лобби - это место, где можно встретить гостей, подождать курьера, передать через консьержа какую-то вещь или письмо… Функция этого помещения в доме - что-то вроде зоны ресепшн в хороших гостиницах: общественное пространство для встреч и общения, позволяющее избежать приглашения ненужных визитеров в более приватную зону квартиры. Очень удобное и практичное решение, которое высоко ценится жителями домов, построенных "Дана Холдингс"!

Интересно, а кто же станет жителями нового дома?

Давайте знакомиться - в секции "Легкая атлетика" будет жить легкоатлетка, один из лидеров молодежной сборной страны Руслана Рашкован. Руслана занимается бегом с барьерами, побывала уже во многих странах, многое увидела. В том числе и то, в каких домах и в каких кварталах живут люди. А теперь сделала выбор - вместе со своим парнем купила квартиру в таком "спортивном" доме!

- Я давно рассматривала различные варианты покупки квартиры, - рассказала Руслана. - Но предложения не устраивали то ценой, то расположением, то планировками. Так и не могли ничего подобрать, пока вместе с моим парнем не увидели квартиру, которую можно приобрести в многофункциональном комплексе "Минск Мир". Квартал, который как раз сейчас начал строиться, назвали кварталом Чемпионов. Конечно же, это меня заинтересовало - ведь я давно в спорте, и спорт - это моя жизнь. Тем более что стартовала продажа квартир в секции, которая называется "Легкая атлетика". Это мне очень понравилось!

Руслана рассмотрела различные виды планировки, разные этажи…

Легкоатлетка Руслана Рашкован будет жить в секции "Легкая атлетика"!
Легкоатлетка Руслана Рашкован будет жить в секции "Легкая атлетика"!

- Меня прежде всего заинтересовали хорошие цены и замечательные планировки, - призналась девушка. - Отмечу очень хорошую работу менеджеров - то, как относятся они к потенциальным покупателям: мне все детально рассказали, помогли сделать выбор. Я съездила на место, посмотрела, как строятся соседние кварталы, как растут "Пальмы" и "Эмиратс Волна", - и меня впечатлил и размах, и замысел этой градостроительной компании. Все устроило - и мы заключили договор на строительство квартиры!

Больше всего, смеется Руслана, ей понравилось название - "Легкая атлетика"!

- Думаю, это мечта любого спортсмена - жить в таком прекрасном месте! И твой же дом тебе будет напоминать соревнования, яркие встречи, победы… В настоящем Рио-де-Жанейро я не была, а вот жить в "Рио-де Жанейро" буду! Я выбрала двухкомнатную квартиру с европланировкой. Там французские окна в пол, красивый балкон - это очень современно. Метро рядом - а значит, что в любую точку Минска можно добраться. В квартале планируется построить спортивные площадки, тренажерный комплекс - значит, можно выйти и позаниматься спортом, побегать, размяться. Для спортсменов и всех, кто любит активный образ жизни, это огромный плюс! - уверена Руслана Рашкован.

Что интересно, Руслана не только сама купила квартиру, но и друзьям "Рио-де-Жанейро" посоветовала. Так на пороге отдела продаж появилась легкоатлетическая семья - Андрей и Кристина Чурило. Оба - мастера спорта международного класса. Андрей занимается прыжками в высоту и тройным прыжком, он чемпион мира 2012 года среди юниоров, участник двух Олимпиад - в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Конек Кристины - бег с барьерами. Ребята поженились в августе прошлого года и уже задумались о создании первого семейного гнездышка.

Менеджер отдела продаж готов ответить на все вопросы семьи Чурило
Менеджер отдела продаж готов ответить на все вопросы семьи Чурило

- Это красивый район, который носит такое символическое название - квартал Чемпионов, - отмечает Андрей. - Здесь интересные планировки, адекватные цены, уютный район - в общем, то, что надо для молодых и перспективных семей.

- Очень нравится, что рядом будут строиться детский сад и школа, - отметила Кристина. - Это важно для молодых семей, которые хотят завести детей. Также будет спортивная площадка, где наш будущий ребенок сможет заниматься, приобщаться к здоровому образу жизни. Вообще, район мне очень нравится!

Андрей и Кристина Чурило присматриваются к дому "Рио-Де-Жанейро" - семье спортсменов понравились планировки, цены и район в целом
Андрей и Кристина Чурило присматриваются к дому "Рио-Де-Жанейро" - семье спортсменов понравились планировки, цены и район в целом

Ребята признались, что будут присматривать двухкомнатную квартиру от 50 квадратных метров и не ниже пятого этажа.

Андрей отметил, что для него важным плюсом квартала стало напоминание о реальном Рио-де-Жанейро.

- Согласно планам, квартал Чемпионов будет очень дружественным для экологии, с множеством зеленых зон. И этим, и своей архитектурой, общим настроением, как мне кажется, он будет похож на Рио, где я побывал во время Олимпиады, - отметил парень.

- И очень здорово, что запланирована установка французских окон - это нам очень нравится! - улыбнулась Кристина.

Что ж, тем, кто хочет жить в одном доме с такими интересными соседями, следует поторопиться - как сообщили в компании, уже больше половины квартир в новом доме "Рио-де-Жанейро" распродано!

Кстати, недостаток средств вовсе не мешает рассмотреть подходящий вариант - можно воспользоваться рассрочкой или кредитными программами со ставкой всего от 7,49%.

"Кредит на жилую недвижимость" - так называется продукт, который предлагает "Дана Холдингс" совместно с банком-партнером. Это пониженная процентная ставку на первые 3 года, что на сегодняшний день составляет 7,49%, с четвертого года - 11,5%. Кредит предоставляется сроком до 20 лет, максимальный размер - 90% от стоимости квартиры, при этом возможен учет доходов супругов и близких родственников.

Еще одна программа кредитования в течение всего срока устанавливает единую ставку - 12.8%. Срок кредитования - 20 лет, максимальный размер - 90% стоимости квартиры, возможен учет доходов супругов и близких родственников.

Рассрочка - это возможность стать владельцем собственно жилья без привлечения кредитных средств. Для ее оформления не нужно справок и поручителей, достаточно только паспорта.

Вдохновляйтесь на свершения каждый день вместе с кварталом Чемпионов! И еще можно успеть приобрести квартиру в "Рио-де-Жанейро". Звоните и узнавайте подробности по телефону 8 (017) 39 39 465 или в отделе продаж компании по адресу: г.Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Опытные специалисты помогут решить любой вопрос.

Возможно, пришло ваше время переселиться в квартал Чемпионов?

﻿
Теги
жилье, Минск, недвижимость
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2898 BYN 2.298 BYN 2.3 BYN
USD
1.9706 BYN 1.97 BYN 1.974 BYN
RUB
3.1632 BYN 3.145 BYN 3.16 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Неформальное общение Лукашенко с зарубежными лидерами на финале мундиаля в Москве
Все видео

Фотоновости

Румын и казахстанец набрали равные баллы в 27-м конкурсе "Славянского базара в Витебске"
Все фото

Инфографика

"Безлимитище" для гостей Беларуси" Выгодные условия тарифного плана "Безлимитище" стали доступны не только жителям Беларуси. Пользоваться популярным у абонентов МТС тарифом теперь смогут и иностранные гости.
Вся инфографика
Президент
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы открыты для дружбы со всем миром
Лукашенко прибыл в Москву, где посетит финал чемпионата мира по футболу
Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом возле города Мастунг
Политика
Турция благодарит Беларусь за верную дружбу и солидарность
Франция всегда была и остается важным партнером Беларуси в Европе и в мире - Кравченко
Беларусь приглашена на Парижский форум мира - посол Франции
Экономика
Фото из архива Нацбанк: ситуация с ценами на потребительском рынке стабильна
Массовая уборка зерновых началась в Беларуси
Беларусь и Германия в 2018 году могут выйти на $3 млрд товарооборота
Происшествия
Фото из архива В Лоевском районе работник МЧС обнаружил трех потерявшихся в лесу детей
В Червенском районе ночью горел магазин
В Молодечненском районе утонула школьница
Регионы
Фото из архива Почти 55 тыс. школьников оздоровились в лагерях Брестской области за две смены
Комаровский рынок в Минске оборудуют системой приточно-вытяжной вентиляции
Почти две месячные нормы осадков выпало в Брестском районе за первую половину июля
Спорт
Фото Getty Images Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу после 20-летнего перерыва
Молодежная сборная Беларуси по волейболу (U-20) одержала победу над Португалией на ЧЕ
Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя ждет ребенка
Технологии
Твиттер-аккаунт госоргана Беларуси впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга
В Дании изобрели велосипед без цепи
В работе Instagram произошел масштабный сбой
Культура
На конкурсе Румын и казахстанец набрали равные баллы в 27-м конкурсе "Славянского базара в Витебске"
Ночь в стиле рэп провел Витебск с Тимати
"Славянский базар" торжественно закрывается в Витебске
В мире
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото Getty Images Полноформатная встреча президентов США и России пройдет сегодня в Хельсинки
В Пакистане в ДТП погибли 17 гостей свадьбы, еще 20 ранены
Брат пострадавшего в Эймсбери: отравляющее вещество было во флаконе от духов
Калейдоскоп
Скриншот из видео Футболисты сборной Франции ворвались на пресс-конференцию тренера и устроили танцы на столе
"Аббатство Даунтон" продолжится в полнометражном фильме
Marvel утвердили режиссера сольного фильма о Черной вдове
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
Михаил Хазин: Экономиксне в состоянии описать современный кризис
Взлетная для чемпионов
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия