Квартал настоящих чемпионов. Больше половины квартир в новом доме "Рио-де-Жанейро" распродано за неделю!

На рынке недвижимости столицы вновь ажиотаж - совсем недавно, 4 июля, стартовали продажи квартир в первой секции нового дома "Рио-де-Жанейро", а больше половины квартир уже раскуплено! Что же вызвало такой интерес потенциальных покупателей? Какие такие неоспоримые преимущества предложил крупнейший в Беларуси застройщик компания "Дана Холдингс", что люди поспешили в отдел продаж? Давайте разбираться!

Квартал Чемпионов стал третьим кварталом создаваемого на месте аэропорта "Минск-1" нового многофункционального комплекса "Минск Мир". Сначала появился дом "Диадема", затем - квартал "Эмиратс", теперь пришло время Чемпионов!

"Минск Мир" - город в городе. Именно таким должен стать комплекс для тех, кто будет здесь жить и работать. Территория старого аэропорта будет застроена по единому градостроительному замыслу и предоставит весь ансамбль подлинного городского уюта и комфорта, а также любые возможности для реализации бизнес-проектов. Объекты культурно-бытового назначения, огромный торгово-развлекательный центр, Международный финансовый центр, театр и городской парк, спортивные сооружения и велодорожки - здесь будет все необходимое. Все новее, современное, "продвинутое" - для активных и позитивных людей, которые с оптимизмом смотрят в будущее и сами создают свой завтрашний день.

"Минск Мир" – комплексный взгляд на город будущего

А стартует квартал Чемпионов с дома "Рио-де-Жанейро". Небезызвестный Остап, мечтавший облачиться в белые штаны и уехать в Рио, так и не сумел осуществить эти радужные планы. А сотни семей смогут жить в своем сказочном городе - и притом прямо в центре Минска!

К слову, каждая секция в домах квартала будет посвящена отдельному виду спорта, в которых ярко проявляли себя белорусские спортсмены. И первая секция "Рио-де-Жанейро" получила символическое название "Легкая атлетика" - прямой посыл к золотой медали Юлии Нестеренко!

Дом "Рио-де-Жанейро" – жемчужина квартала Чемпионов

Что же представляет из себя квартал, который, к слову, можно на огромном макете рассмотреть в отделе продаж компании в "Дана центре"? Он расположен в непосредственной близости от запроектированной станции метро "Аэродромная". Удобная транспортная сеть позволит новым жителям с легкостью добраться в любую точку города. Для автовладельцев предусмотрены открытые парковки, а также крытый паркинг в соседнем квартале.

Для любителей здорового образа жизни при каждом жилом доме предусмотрены велопарковки, а также спортивные площадки, оборудованные современными тренажерами.

С восточной стороны квартала находится прогулочная зона - зеленый бульвар, который, несомненно, станет любимым местом для романтических встреч или семейных променадов.

Квартал Чемпионов имеет красивый зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых будет иметь свой уникальный дизайн, что позволит предоставить детям максимум свободы для проявления игровой фантазии, творческой активности, развития силы, ловкости и инициативы.

Совсем рядом с кварталом запроектирован детский сад, в котором будет находиться бассейн. В самом квартале откроет для новых учащихся свои двери школа.

Архитекторы квартала постарались создать максимально продуманное и функциональное пространство, чтобы жители квартала Чемпионов чувствовали себя абсолютно комфортно и каждый день вдохновлялись на новые свершения!

Школа, детский сад, спортивные площадки и зеленые дворы, свободные от машин

Первым домом "чемпионской" серии стал жилой дом "Рио-де-Жанейро". Здесь будущим жильцам предлагаются квартиры со свободной планировкой метражом от 30 до 130 квадратных метров.

В каждой квартире предусмотрены тонированные остекленные лоджии и панорамные окна. В целях безопасности окна оборудованы детскими замками, а балконные двери - запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

Сквозной подъезд дома имеет пандусы и сразу три бесшумных лифта комфортных размеров. А это значит, что жильцы с ограниченными физическими возможностями и мамы с детскими колясками с легкостью доберутся на нужный этаж.

В стильном дизайнерском лобби подъезда находится туалетная и пеленальная комната, где можно будет привести в порядок себя и малыша после увлекательной прогулки и игры на детской площадке. Да и просто дает возможность не ехать в квартиру на 10-м этаже, если ребенку вдруг понадобилось в туалет!

Стильное дизайнерское лобби в доме "Рио-де-Жанейро"

Вообще о лобби можно завести отдельный разговор. Именно "Дана Холдингс" первым среди белорусских застройщиков стал внедрять это новое и еще непривычное для нас пространство городской жизни. "Климт" и "Пикассо" в комплексе "Маяк Минска", "Марина" - в "Минск Мир", комплекс "Вог" - у компании уже немало реализованных красивых проектов! Лобби - это место, где можно встретить гостей, подождать курьера, передать через консьержа какую-то вещь или письмо… Функция этого помещения в доме - что-то вроде зоны ресепшн в хороших гостиницах: общественное пространство для встреч и общения, позволяющее избежать приглашения ненужных визитеров в более приватную зону квартиры. Очень удобное и практичное решение, которое высоко ценится жителями домов, построенных "Дана Холдингс"!

Интересно, а кто же станет жителями нового дома?

Давайте знакомиться - в секции "Легкая атлетика" будет жить легкоатлетка, один из лидеров молодежной сборной страны Руслана Рашкован. Руслана занимается бегом с барьерами, побывала уже во многих странах, многое увидела. В том числе и то, в каких домах и в каких кварталах живут люди. А теперь сделала выбор - вместе со своим парнем купила квартиру в таком "спортивном" доме!

- Я давно рассматривала различные варианты покупки квартиры, - рассказала Руслана. - Но предложения не устраивали то ценой, то расположением, то планировками. Так и не могли ничего подобрать, пока вместе с моим парнем не увидели квартиру, которую можно приобрести в многофункциональном комплексе "Минск Мир". Квартал, который как раз сейчас начал строиться, назвали кварталом Чемпионов. Конечно же, это меня заинтересовало - ведь я давно в спорте, и спорт - это моя жизнь. Тем более что стартовала продажа квартир в секции, которая называется "Легкая атлетика". Это мне очень понравилось!

Руслана рассмотрела различные виды планировки, разные этажи…

Легкоатлетка Руслана Рашкован будет жить в секции "Легкая атлетика"!

- Меня прежде всего заинтересовали хорошие цены и замечательные планировки, - призналась девушка. - Отмечу очень хорошую работу менеджеров - то, как относятся они к потенциальным покупателям: мне все детально рассказали, помогли сделать выбор. Я съездила на место, посмотрела, как строятся соседние кварталы, как растут "Пальмы" и "Эмиратс Волна", - и меня впечатлил и размах, и замысел этой градостроительной компании. Все устроило - и мы заключили договор на строительство квартиры!

Больше всего, смеется Руслана, ей понравилось название - "Легкая атлетика"!

- Думаю, это мечта любого спортсмена - жить в таком прекрасном месте! И твой же дом тебе будет напоминать соревнования, яркие встречи, победы… В настоящем Рио-де-Жанейро я не была, а вот жить в "Рио-де Жанейро" буду! Я выбрала двухкомнатную квартиру с европланировкой. Там французские окна в пол, красивый балкон - это очень современно. Метро рядом - а значит, что в любую точку Минска можно добраться. В квартале планируется построить спортивные площадки, тренажерный комплекс - значит, можно выйти и позаниматься спортом, побегать, размяться. Для спортсменов и всех, кто любит активный образ жизни, это огромный плюс! - уверена Руслана Рашкован.

Что интересно, Руслана не только сама купила квартиру, но и друзьям "Рио-де-Жанейро" посоветовала. Так на пороге отдела продаж появилась легкоатлетическая семья - Андрей и Кристина Чурило. Оба - мастера спорта международного класса. Андрей занимается прыжками в высоту и тройным прыжком, он чемпион мира 2012 года среди юниоров, участник двух Олимпиад - в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Конек Кристины - бег с барьерами. Ребята поженились в августе прошлого года и уже задумались о создании первого семейного гнездышка.

Менеджер отдела продаж готов ответить на все вопросы семьи Чурило

- Это красивый район, который носит такое символическое название - квартал Чемпионов, - отмечает Андрей. - Здесь интересные планировки, адекватные цены, уютный район - в общем, то, что надо для молодых и перспективных семей.

- Очень нравится, что рядом будут строиться детский сад и школа, - отметила Кристина. - Это важно для молодых семей, которые хотят завести детей. Также будет спортивная площадка, где наш будущий ребенок сможет заниматься, приобщаться к здоровому образу жизни. Вообще, район мне очень нравится!

Андрей и Кристина Чурило присматриваются к дому "Рио-Де-Жанейро" - семье спортсменов понравились планировки, цены и район в целом

Ребята признались, что будут присматривать двухкомнатную квартиру от 50 квадратных метров и не ниже пятого этажа.

Андрей отметил, что для него важным плюсом квартала стало напоминание о реальном Рио-де-Жанейро.

- Согласно планам, квартал Чемпионов будет очень дружественным для экологии, с множеством зеленых зон. И этим, и своей архитектурой, общим настроением, как мне кажется, он будет похож на Рио, где я побывал во время Олимпиады, - отметил парень.

- И очень здорово, что запланирована установка французских окон - это нам очень нравится! - улыбнулась Кристина.

Что ж, тем, кто хочет жить в одном доме с такими интересными соседями, следует поторопиться - как сообщили в компании, уже больше половины квартир в новом доме "Рио-де-Жанейро" распродано!

Кстати, недостаток средств вовсе не мешает рассмотреть подходящий вариант - можно воспользоваться рассрочкой или кредитными программами со ставкой всего от 7,49%.

"Кредит на жилую недвижимость" - так называется продукт, который предлагает "Дана Холдингс" совместно с банком-партнером. Это пониженная процентная ставку на первые 3 года, что на сегодняшний день составляет 7,49%, с четвертого года - 11,5%. Кредит предоставляется сроком до 20 лет, максимальный размер - 90% от стоимости квартиры, при этом возможен учет доходов супругов и близких родственников.

Еще одна программа кредитования в течение всего срока устанавливает единую ставку - 12.8%. Срок кредитования - 20 лет, максимальный размер - 90% стоимости квартиры, возможен учет доходов супругов и близких родственников.

Рассрочка - это возможность стать владельцем собственно жилья без привлечения кредитных средств. Для ее оформления не нужно справок и поручителей, достаточно только паспорта.

Вдохновляйтесь на свершения каждый день вместе с кварталом Чемпионов! И еще можно успеть приобрести квартиру в "Рио-де-Жанейро". Звоните и узнавайте подробности по телефону 8 (017) 39 39 465 или в отделе продаж компании по адресу: г.Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Опытные специалисты помогут решить любой вопрос.

Возможно, пришло ваше время переселиться в квартал Чемпионов?