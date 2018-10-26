Квартал с белорусскими домами откроется 6 ноября во французском Вильрю

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квартал с белорусскими частными домами откроется во французском Вильрю 6 ноября. Об этом сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, посол Беларуси во Франции Павел Латушко сегодня перед началом V Белорусско-французского бизнес-форума.

"В ближайшее время, 6 ноября, мы планируем в Вильрю (кантон во Франции в регионе Лотарингия. - Прим. БЕЛТА) открыть белорусский жилой квартал имени Жилибера, - сказал Павел Латушко. - Это частные дома производства шкловского Завода газетной бумаги".

Посол отметил, что продолжается рост белорусского экспорта на французский рынок. Увеличивается и количество французских компаний, работающих на белорусском рынке, сейчас их около 60. По словам Павла Латушко, важным аспектом развития белорусского экспорта является поставка товаров с высокой добавленной стоимостью. Среди них мебель, продукция легкой промышленности, а также белорусские дома. Есть планы об организации поставок керамической плитки и кухонь.

Сегодня на V Белорусско-французском бизнес-форуме филиал "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" (Шклов) подписал соглашение с французской компанией SARL Logibat о поставке в 2018-2019 годах около 60 комплектов каркасно-щитовых домов на общую сумму 1 млн евро.

Первые два дома из белорусского Шклова отправили во Францию еще в 2015 году. С этого времени уже поставлено более сотни домов и других построек. В планах предприятия в ближайшие пять лет реализовать во Францию около 650 домов.

Филиал "Домостроение" - белорусское производство, использующее новейшие технологии и оборудование ведущих европейских производителей для изготовления пиломатериалов хвойных пород, изделий из древесины, бруса клееного, комплектов каркасно-панельных (щитовых) домов и домов из клееного бруса.

Компания SARL Logibat занимается жилой застройкой поселков на территории Франции. Все дома возводятся из древесины и поставляются из Беларуси. -0-