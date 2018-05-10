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Квартира для большой семьи и внедорожники для сильной половины! Истории победителей 67-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"

Общество 10.05.2018 | 14:25
Двухкомнатную квартиру от "Евроопт" выиграла мама в декрете Наталья Бандик из Минска. "У нас с мужем на двоих четверо детей, и квартира очень нужна!"
Двухкомнатную квартиру от "Евроопт" выиграла мама в декрете Наталья Бандик из Минска. "У нас с мужем на двоих четверо детей, и квартира очень нужна!"

Каждый вторник "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает три автомобиля и квартиру в Минске, меняя жизнь сразу четырех семей к лучшему. И вторник 8 мая не стал исключением. Более того, в преддверии Дня Победы розыгрыш был праздничным, а главный приз 67-го тура игры особенным - ДВУХКОМНАТНАЯ квартира в Минске! И суперпризами фортуна распорядилась очень интересно. Просторная квартира досталась маме в декрете Наталье Бандик из Минска, у которой на двоих с супругом четверо детей! Ну а все три автомобиля "Ниссан Джук" накануне Дня Победы выиграли представители сильной половины - военный пенсионер Олег Кулевич из Гродно, инструктор по спорту Антон Лабзин из Минска, а также электромонтер Николай Астапович из агрогородка Поколюбичи Гомельского района.

Увидеть розыгрыш, который состоялся во вторник в столичном "Е-Сити", можно было, заглянув по адресу ул.Денисовская, 8, либо в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайтах evroopt.by и belta.by. Впрочем, посмотреть запись розыгрыша можно и сейчас, в любой удобный для вас момент, в разделе игры "Удача в придачу!"" на сайте evroopt.by. А сразу после эфира руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев и звездный гость розыгрыша киноактер Анатолий Котенев связались с победителями по видеосвязи - увидеть первые эмоции счастливчиков можно было на канале "Евроопт" на Youtube, а сейчас их можно посмотреть там же в записи.

Розыгрыш состоялся во вторник - а уже в четверг, 10 мая, самые удачливые покупатели 67-го тура вместе с родными и близкими собрались в том же минском "Е-Сити", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что немаловажно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Больше всех в этом туре повезло, конечно же, Наталье Бандик из Минска, маме в декретном отпуске, которая выиграла ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в столице. Кстати, это уже 47-я квартира, которая обрела своих новоселов в игре "Удача в придачу!". "Я никогда ничего не выигрывала! Ни рубля, ни копеечки, никакой лотерейки никогда. Это видно за все 42 года мне такая награда! - изумляется победительница своей удаче. - Мы начали играть всего недели три назад, конечно, надеялись на выигрыш, как и каждый, наверное, кто берет "товар удачи", но чтобы такой… Максимум мечтали о машине, а тут целая квартира в Минске!"

Наталья выиграла квартиру меньше чем за месяц!
Наталья выиграла квартиру меньше чем за месяц!

Чистая удача в этом случае подкрепилась законами логики и математики - на минувшей неделе супруги сделали так много покупок, что в финале розыгрыша на всех 10 позициях, претендующих на приз, были только их игровые коды, и победитель стал известен досрочно, уже после шестой цифры семизначного игрового кода. Не зря говорят: больше кодов - больше шансов!

"Ехали на дачу и, конечно, всего накупили впрок в гипермаркете на Монтажников. А "товары удачи" взяли шоколадки, у нас младшая доченька их безумно любит. И выиграли! - радуется победительница. - Помню, в день розыгрыша вечером как раз телефон разрядился, поставила его дома на зарядку, а сама полю грядки, и тут в голову тюк: а вдруг мне сейчас позвонят? Побежала за телефоном, только положила в карман, и тут звонок! Прямо мистика какая-то!" И больше в этот вечер телефон у Натальи уже не умолкал! "Поздравляли даже те, от кого совсем не ожидала", - вспоминает с улыбкой она.

Оценить выигранную квартиру собралась вся дружная семья Бандиков – от взрослых до малышей!
Оценить выигранную квартиру собралась вся дружная семья Бандиков – от взрослых до малышей!

Весь последующий день семья провела как на иголках - все не верилось, что квартира в столичной новостройке теперь действительно их собственность. Неужели так на самом деле бывает? И сегодня супруги, получив заветные ключи, не скрывали эмоций, оценивая выигранное жилье. Еще бы! Просторная 2-комнатная квартира общей площадью более 70 "квадратов" находится в престижном районе столицы по адресу ул.Мястровская, 5. А рядом - комплекс "Минск-Арена", водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей... И оценочная стоимость у суперприза более чем солидная - свыше 170 тыс. рублей, что в эквиваленте составляет более $85 тыс.!

Квартира в столичной новостройке – отличная возможность для семьи улучшить жилищные условия!
Квартира в столичной новостройке – отличная возможность для семьи улучшить жилищные условия!

Наталья, которая до декрета работала заведующей складом, и Андрей, индивидуальный предприниматель, живут в собственной квартире, но на двоих у супругов - четверо детей, трое из которых уже взрослые. Так что дополнительные "метры" очень кстати! "Думаю, теперь сможем решить жилищный вопрос для наших детей, чтобы все были довольны, - делятся планами они. - Что можем пожелать другим участникам игры? Участвуйте, пробуйте, это все реально! Мы простые люди, как и все, и у нас получилось выиграть квартиру. А вдруг и у вас получится?"

Крупно повезло и еще трем участникам 67-го тура, которым их покупки, сделанные на минувшей неделе, принесли модные и практичные автомобили "Ниссан Джук" стоимостью более 39 тыс. рублей каждый. Сразу после церемонии награждения победители смогли уехать на выигранных внедорожниках прямо к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 182 машины от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой
Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Белоснежный "Ниссан Джук" отныне официально принадлежит Олегу Кулевичу, военному пенсионеру из Гродно.

Военный пенсионер Олег Кулевич закупился ко дню рождения – и выиграл белый "Ниссан Джук"! "Новой машины, из салона, у нас еще никогда не было!"
Военный пенсионер Олег Кулевич закупился ко дню рождения – и выиграл белый "Ниссан Джук"! "Новой машины, из салона, у нас еще никогда не было!"

"К игре присоединился с первого тура и в победу верил всегда! Хотел и квартиру, и машину выиграть, как и все, наверное, но приза крупнее 10 рублей до сих пор не было, - смеется Олег. - Во вторник как раз с друзьями был, когда позвонили, сразу подумал, что розыгрыш какой-то, а потом все вместе кричали "ура!". Жена была, конечно, в шоке! У нас автомобиль есть, но старенький, а нового, из салона, вообще никогда не было. А теперь есть! Так что хочу всем пожелать верить, играть и выигрывать!"

Ключи от красного "Ниссан Джук" достались Антону Лабзину из Минска, который работает инструктором-методистом по физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работе в филиале Минская ТЭЦ-4 предприятия "Минскэнерго". У Антона и его супруги Анны подрастает малышка Ариша, которой сейчас 11 месяцев, а вот автомобиля не было!

Теперь у семьи Лабзиных появился собственный автомобиль! "Буквально пару месяцев назад мы были в шаге от квартиры, и вот удача нас догнала!"
Теперь у семьи Лабзиных появился собственный автомобиль! "Буквально пару месяцев назад мы были в шаге от квартиры, и вот удача нас догнала!"

"Вы представляете, буквально пару месяцев назад мы были в шаге от квартиры – не совпала только последняя, седьмая, цифра игрового кода! И вот удача нас догнала! На прошлой неделе покупали много детских товаров, так сказать, зашли в магазин "за памперсами" - а выиграли семейный внедорожник, - смеются они. - Эмоции захлестывают, мы играем с самого начала и участвуем в каждом туре, даже если не хватает до игрового кода, всегда добираем что-то, чтобы было 10 рублей, и "товар удачи" берем. И вот наша тактика сработала!"

"Так что нужно верить, нужно покупать, магазины хорошие, продукты отличные, цены замечательные! – советуют остальным участникам игры победители. - Все в ваших руках, покупайте больше, участвуйте чаще, удача улыбнется каждому!"

Ну а желтый "Ниссан Джук" отправился в агрогородок Поколюбичи Гомельского района, где проживает Николай Астапович, который работает электромонтером в холдинге "Евроопт" и обслуживает магазины торговой сети в Гомеле. В семье подрастают трое ребят - старшему Вячеславу 6 лет, дочке Василине 5 мая исполнилось 4 года, а младшему Георгию всего 8 месяцев. Так что выигранный внедорожник для этой семьи - то, что надо!

Желтый "Ниссан Джук" выиграл электромонтер Николай Астапович, глава многодетной семьи. "Мы делали покупки ко дню рождения нашей Василинки – и вот эти покупки и потянули на машину!"
Желтый "Ниссан Джук" выиграл электромонтер Николай Астапович, глава многодетной семьи. "Мы делали покупки ко дню рождения нашей Василинки – и вот эти покупки и потянули на машину!"

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только шестой крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает почти 38 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и четыре автомобиля. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

"Как только разрешили работникам "Евроопт" играть, так и участвуем, - рассказывает Николай. - Выигрывали сертификаты по 5 и 10 рублей, но что можем что-то крупное выиграть - как-то не верилось. Только в последнюю неделю было какое-то предчувствие, что я что-то должен выиграть! И когда мне позвонили, был просто в шоке! Мы делали покупки ко дню рождения нашей Василинки - и вот эти покупки и потянули на машину!"

Вот так повезло покупателям, которые сделали свои обычные покупки на прошлой неделе! А если вашего имени пока нет в списке победителей, не расстраивайтесь. Ведь теперь выигрывать призы в игре "Удача в придачу!" можно хоть каждый день!

Каждый ваш чек на сумму от 10 рублей с "товаром удачи" уже на следующий день после совершения игровой покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" примет участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов. Розыгрыши транслируются на сайте evroopt.by, начало в 17.20.

Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 призов!
Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 призов!

А во вторник, 15 мая, все игровые коды, полученные за покупки с 7 по 13 мая, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 68-го тура - три автомобиля "Хендэ Крета" и квартиру в Минске, расположенную в отличном районе, по адресу ул.Ильянская, 6!

А 15 мая игровые коды за неделю будут претендовать на суперпризы – три внедорожника "Хендэ Крета" и квартиру в Минске!
А 15 мая игровые коды за неделю будут претендовать на суперпризы – три внедорожника "Хендэ Крета" и квартиру в Минске!

Не упустите прекрасный шанс выиграть деньги, автомобиль или даже квартиру! Тем более что 11 мая совершить покупки можно будет особенно выгодно - в этот день все гипермаркеты "Евроопт" объявляют "Пятницу черных цен" со скидками до 60%!

Совершайте покупки с выгодой! 11 мая гипермаркеты "Евроопт" объявляют "Пятницу черных цен" со скидками до 60%!
Совершайте покупки с выгодой! 11 мая гипермаркеты "Евроопт" объявляют "Пятницу черных цен" со скидками до 60%!

Самое время изменить жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! Совершайте нужные вам покупки - и встречайтесь с удачей каждый день!

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