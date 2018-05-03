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Квартира и автомобили для молодых мам! Кому достались суперпризы 66-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"?

Общество 03.05.2018 | 13:55
Квартиру в Минске выиграла мама в декретном отпуске Зарина Лис из города Старые Дороги. "Удача к нам пришла, впервые за два года!"
Квартиру в Минске выиграла мама в декретном отпуске Зарина Лис из города Старые Дороги. "Удача к нам пришла, впервые за два года!"

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" радует белорусов розыгрышами ценных призов. И у каждого из победителей своя история, свой секрет удачи! Кому-то для победы достаточно одного-двух кодов, а другому выиграть помогает солидный чек. К одному удача приходит через два года, а второй выигрывает, стоит только зарегистрироваться. Вот так по-разному получилось и у победителей 66-го тура игры, суперпризы которого были разыграны во вторник,1 мая. Но есть у главных счастливчиков этого тура и одна общая черта: все они - очаровательные молодые мамы, три из которых в декретном отпуске! Что еще раз подтверждает - на хозяйках все держится!

Так, квартиру в Минске выиграла Зарина Лис из города Старые Дороги, мама маленького Родиона, которому скоро исполнится 2 года. Также в декретном отпуске сейчас находятся Татьяна Богданова из Городка и многодетная мама Виктория Самович из Минска, которые выиграли удобные внедорожники "Ниссан Джук". К слову, Виктории ее победа досталась досрочно - в финале розыгрыша автомобиля из 10 игровых кодов, претендовавших на этот суперприз, все 10 принадлежали именно ей! А еще один яркий "Ниссан Джук" отныне будет радовать Анну Колобухову, маму двух очаровательных деток из Гродно.

Согласитесь, приятно, когда призы выигрывают те, кому они особенно нужны! И в этом можно не сомневаться - сколько эмоций было у победительниц, когда они узнали о своей победе! Увидеть розыгрыш, который состоялся 1 мая в столичном "Е-Сити", можно было, заглянув по адресу ул.Денисовская, 8, либо в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайтах evroopt.by и belta.by. Впрочем, посмотреть запись розыгрыша можно и сейчас, в любой удобный для вас момент, в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by.

Розыгрыш состоялся во вторник - а уже в четверг, 3 мая, самые удачливые покупательницы 66-го тура вместе с родными и близкими собрались в том же минском "Е-Сити", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что немаловажно, никаких налогов за свои призы им платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

В центре внимания сегодня, конечно же, оказалась Зарина Лис из города Старые Дороги Минской области. Именно ей в 66-м туре посчастливилось выиграть главный приз - квартиру в Минске! К слову, уже 46-ю, разыгранную в игре "Удача в придачу!". Молодая мама до декрета работала лаборантом на местном маслозаводе, а супруг Александр трудится строителем. Не так давно достроили 1-комнатную квартиру, где сегодня подрастает маленький Родион.

И вот ключи от столичной недвижимости в руках – время оценить саму квартиру!
И вот ключи от столичной недвижимости в руках – время оценить саму квартиру!

"Конечно, думали о том, что нужно жилье побольше… Ну как думали - мечтали, ведь это не так-то просто. Мечтали выиграть квартиру - и выиграли!" - до сих пор в шоке от такой удачи Зарина. Покупки в "Евроопт" семья делает постоянно - все устраивает. И в "Удачу в придачу!" играют уже два года. Но все это время фортуна будто проверяла на прочность - не было ни одного выигрыша! Хотя мама победительницы уже выигрывала и сертификаты, и деньги на телефон. А Зарина ничего! До 66 тура…

Зарина Лис: "Мы с мужем мечтали выиграть квартиру - и выиграли!"
Зарина Лис: "Мы с мужем мечтали выиграть квартиру - и выиграли!"

"Как обычно, на прошлой неделе взяла хлеб, молоко, ребенку что-то и, конечно, "товар удачи". И удача к нам пришла, впервые за два года!" - радуется победительница, крепко сжимая в руках ключи от квартиры в столичной новостройке. Еще бы - ведь о таком призе мечтает каждый! Выигранное жилье находится в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. Рядом с комплексом "Минск-Арена", водохранилищем Дрозды с живописным лесопарком, проспектом Победителей... Словом, всем, что нужно для комфортной и счастливой жизни! И стоимость жилья солидная - более 113 тыс. рублей, или свыше $55 тыс. в эквиваленте.

Квартира в столичной новостройке – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!
Квартира в столичной новостройке – отличный шанс изменить жизнь к лучшему!

Такой приз - это реальная возможность существенно улучшить свою жизнь! Ведь даже если супруги не решатся переехать в столицу, то всегда можно сдавать квартиру и получать солидный доход или продать и купить жилье побольше в родном городе. Словом, вариантов масса! "Всем желаю играть и не сдаваться, как и мы, и выигрывать!" - с улыбкой обращается к участникам игры главная счастливица этого тура. И к ее совету стоит прислушаться! Ведь даже если учитывать, что свой выигрыш Зарина ждала два года, все равно, согласитесь, обзавестись столичной квартирой за такой короткий срок - это просто шикарный результат!

Крупно повезло и еще трем участницам 66-го тура, которым их покупки, сделанные на минувшей неделе, принесли модные и практичные внедорожники "Ниссан Джук" стоимостью более 39 тыс. рублей каждый. Сразу после церемонии награждения победительницы смогли уехать на выигранных внедорожниках прямо к себе домой. И теперь по белорусским дорогам колесят уже 179 автомобилей от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой
Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Желтый "Ниссан Джук" отныне официально принадлежит Виктории Самович из Минска, которая сейчас находится в декретном отпуске с третьим ребенком. Старшему сыну Глебу - 10 лет, средней дочке Нике - 7 лет, а младшему Мирону - всего 11 месяцев. Эта многодетная мама на прошлой неделе сделала так много покупок, что в финале розыгрыша обошла всех остальных претендентов на суперприз, и уже после шестой цифры семизначного игрового кода на всех 10 позициях были только ее имя и фамилия!

Многодетная мама Виктория Самович на вручение приехала со всей семьей! "С любимым магазином мы теперь определились на все 100%!"
Многодетная мама Виктория Самович на вручение приехала со всей семьей! "С любимым магазином мы теперь определились на все 100%!"

"Семья у нас большая, так что всегда делаем много покупок, закупаемся сразу на неделю, - рассказывает Виктория. - Ездим в разные магазины, а в этот раз решили заехать в "Евроопт". "Товар удачи" взяла пшено, дети любят каши. И - выиграли автомобиль! Дети, когда узнали, так обрадовались, бегали счастливые: мама машину выиграла! Мы с ними любим куда-то выбираться, то в парк, то на ролики, то на другие мероприятия - а теперь сможем делать это гораздо чаще! Да еще и цвет такой классный, солнечный, заметный, как мы любим!"

Виктория признается, они с мужем привыкли рассчитывать только на свои силы, поэтому к игре присоединились всего пару месяцев назад. "Видела, что люди выигрывают, вот и подумала: может, повезет, хотя особо не верилось. Как-то выиграла 2 рубля на телефон. А вторым выигрышем стал автомобиль! Это просто уму непостижимо! Вроде бы сделал обыденные вещи, заехал в магазин за покупками - и за это получил такой отличный бонус! - улыбается победительница. - Так что с любимым магазином мы теперь определились на все 100%!"

Ключи и документы от белоснежного "Ниссан Джук" вручены Татьяне Богдановой из Городка Витебской области. Эта молодая мама сейчас находится в декретном отпуске с сыном Алексеем, которому в апреле исполнился годик. Также в семье подрастает 9-летний сын Дмитрий. До декрета Татьяна трудилась оператором на птицефабрике, там же работает водителем и ее муж Михаил. И этой семье для выигрыша также хватило нескольких месяцев!

Мама в декретном отпуске Татьяна Богданова: "Старший сын даже заплакал от счастья, сказал: "Мама, ты такая молодец!"
Мама в декретном отпуске Татьяна Богданова: "Старший сын даже заплакал от счастья, сказал: "Мама, ты такая молодец!"

"В феврале моя сестра выиграла 1 000 рублей, и мы с мужем также решили попробовать: а вдруг? И видите, как получилось! - радуется счастливица. - Причем в этом туре у нас было всего два кода. Как раз обсуждали с мужем, что надо уже как-то поменять машину. И тут - звонок! Эмоции были такие, что не передать словами просто! Радовались все, говорят: теперь у нас в Городке есть первая машина от "Евроопт". А старший сын даже заплакал от счастья, сказал: "Мама, ты такая молодец!" Кто будет водить? Пока муж, но и у меня теперь есть стимул права получить!"

Ну а красный "Ниссан Джук" отправился в Гродно, где проживает его новая хозяйка - Анна Колобухова, сотрудник филиала Белорусской универсальной товарной биржи и мама двух очаровательных ребят - 5-летней Софьи и 3-летнего Дмитрия. В выигранном внедорожнике места хватит для всей семьи, включая детские автокресла!

Сотрудник товарной биржи Анна Колобухова: "Внедорожник очень кстати, детей надо возить в садик, самим ездить на работу"
Сотрудник товарной биржи Анна Колобухова: "Внедорожник очень кстати, детей надо возить в садик, самим ездить на работу"

"Никогда раньше не везло, это первый мой выигрыш. Закупались к большим выходным, и удачной стала маленькая шоколадка, купленная уже на кассе! Честно говоря, в то, что можем выиграть, и верилось, и не верилось. Всегда же кажется, что это происходит с кем-то другим, только не с тобой, а тут раз - и такое событие! – в восторге Анна. - Внедорожник очень кстати, детей надо возить в садик, самим ездить на работу, а машинка у нас уже старенькая, кстати, тоже красная. А теперь будет новая, и точно такого же цвета. Так что играйте - и вы обязательно выиграйте, удача обязательно придет в каждый дом!"

Вот так повезло покупателям, которые сделали свои обычные покупки на прошлой неделе! А если вашего имени пока нет в списке победителей, расстраиваться тоже не стоит. Ведь теперь выигрывать призы в игре "Удача в придачу!" можно хоть каждый день!

Каждый ваш чек с "товаром удачи" уже на следующий день после совершения игровой покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" примет участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов - от 5 до 1 000 рублей. Смотрите прямую трансляцию на сайте evroopt.by, начало в 17.20.

Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 призов!
Каждый день покупатели выигрывают более 5 000 призов!

А во вторник, 8 мая, все игровые коды, полученные за покупки с 30 апреля по 6 мая, вне зависимости от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы 67-го тура - три автомобиля "Ниссан Джук" и ДВУХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске, расположенную по ул.Мястровской, 5!

А во вторник, 8 мая, все игровые коды за неделю примут участие в розыгрыше суперпризов 67-го тура - автомобилей "Ниссан Джук" и ДВУХКОМНАТНОЙ квартиры в Минске!
А во вторник, 8 мая, все игровые коды за неделю примут участие в розыгрыше суперпризов 67-го тура - автомобилей "Ниссан Джук" и ДВУХКОМНАТНОЙ квартиры в Минске!

Самое время изменить жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"! Совершайте нужные вам покупки - и встречайтесь с удачей каждый день!

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