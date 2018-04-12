Квартира в приданое и дебют за рулем! Истории победителей 63-го тура игры "Удача в придачу!"

У каждого победителя игры
Розыгрыш призов 63-го тура игры
Больше всего в 63-м туре, конечно, повезло Наталье Лузановой, которая сейчас находится в декретном отпуске. Именно она выиграла столичную квартиру! Семья победителей, где подрастают 6-летняя дочь Мария и сын Дмитрий, которому нет еще и двух лет, проживает в собственном доме в городе Смолевичи Минской области. Наталья до декретного отпуска трудилась на хлебозаводе экономистом, а ее супруг работает водителем.
На вопрос, как получилось набрать столько игровых кодов в счастливом туре (а в финале розыгрыша из 10 игровых кодов, претендовавших на квартиру, Наталье принадлежало сразу 8), эта удачливая покупательница только пожимает плечами: когда есть маленькие дети, меньше не выходит! "Покупки делаем в "Евроопт" - удобно, все есть, так что регулярно там закупаемся. И "товар удачи" заодно берем, то шоколадку, то горошек, то кетчуп, то чай - это же всегда в хозяйстве пригодится", - рассказывает она. Играет семья с самого начала и уже выигрывала сертификаты на покупки, не раз доставалось и 2 рубля на мобильный телефон. А в этом туре госпожа Фортуна вознаградила настойчивую Наталью главным призом!
"Честно скажу, я мечтала максимум о машине, думала, что это более реально, что, может быть, когда-нибудь повезет… А тут такое! - смеется удачливая покупательница. - Квартира - это вообще был предел мечтаний! Муж заочно учится в Минске и ездит сюда сдавать сессию, а вот найти, где остановиться на это время, или даже переночевать, была целая проблема. А еще я всегда мечтала, чтобы у дочки была квартира. Так что это ей приданое!"
И, надо сказать, квартира семье победителей досталась действительно шикарная! Просторная, с панорамными окнами, стоимостью более $55 тыс. в эквиваленте. И отличным расположением - в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом все, что нужно для счастливой и комфортной жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!
"Взять что-то маленькое и выиграть что-то огромное - это же вообще сказка! Поэтому всем желаю играть, играть, играть… И выигрывать!" - напутствует других игроков Наталья Лузанова.
Кроме ключей от столичной квартиры, кстати, уже 43-й, разыгранной в игре
Полноправной хозяйкой белого "Ниссан Джук" с сегодняшнего дня стала Светлана Богдевич из Минска, инженер строительной компании. В
"Представляете, мы буквально в воскресенье проходили с мужем мимо этой машины, и я еще сказала: посмотри, какая же она красивая! Муж согласился - он у меня в такси работает, знает толк в машинах. Если бы мне тогда сказали, что уже через пару дней она будет нашей - не поверила бы никогда, - счастливо улыбается эта победительница. - Думаю, с маленьким сыном в такой машине будет очень удобно!"
"Желаю обязательно верить в свои силы и участвовать, - желает Светлана Богдевич всем покупателям. - Это не такие уж большие затраты, купить что-то из "товаров удачи", мы все равно всегда покупаем то, что нужно. И при этом есть возможность выиграть!"
Красный "Ниссан Джук" отправился в Гродно, чтобы стать надежным помощником для Ольги Климук, фармацевта в государственной аптеке, и ее мамы. До этого Ольге уже везло - она не раз выигрывала денежные призы, однажды даже было 5 млн рублей "старыми". А теперь сбылась заветная мечта - автомобиль!
"Честно говоря, радовалась всем призам, которые удавалось выиграть, даже 2 рубля, считаю, очень приятно получить. А тут целая машина! - говорит она. - У меня как раз 5 апреля был день рождения, закупалась в "Евроопт", поэтому получилась большая сумма и так много игровых кодов. И повезло! Сейчас нам с мамой приходится много по городу передвигаться, и этот выигрыш так кстати!"
А "Ниссан Джук" яркого солнечного цвета отныне будет радовать Ольгу Сколубович из города Борисова Минской области, ведущего экономиста в местном стройтресте.
"Вы знаете, дочка очень верила, что мы выиграем. Каждый раз во время розыгрыша сжимала кулачки: мама, может нам повезет? И, когда узнали о победе, Лиза сразу сказала: мама, теперь мы не на маршрутке, а на машине будем ездить! - улыбается победительница. - А мне придется вспомнить уроки вождения. Права есть давно, но я еще ни разу не ездила за рулем, так что это будет мой дебют!"
Еще 200 покупателей в 63-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду, 11 апреля, в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Давайте познакомимся!
"Играем с первых туров. До этого выигрывали сертификаты на 5 и 10 рублей, несколько раз по 2 рубля, а вот теперь 500! Когда узнал, поверил не сразу, - говорит минчанин Николай Кот из Минска, который пришел за призом вместе с женой и сыном. – На что потрачу? Куплю жене сапоги! И, конечно, будем продолжать участвовать. Ведь делать специально ничего не надо, продукты покупай – и уже играешь!"
"Это первый мой большой выигрыш, хотя до этого были и 2 рубля, и 5, и 10. А тут сразу 500! - рассказывает Дарья Тихонович из Минска, которая пришла в "Е-Сити" вместе с дочкой. – Первым делом сообщила родителям и мужу, радовались все вместе! На что потратим? Были бы деньги, а с этим проблем точно не будет! Конечно, часть пойдет на "товары удачи" - мечтаем выиграть квартиру!"
Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" тур за туром исполняет мечты белорусов. С февраля 2016 года разыграны 43 квартиры в Минске, 170 автомобилей, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира. И почти 1,6 млн других призов. В целом призовой фонд народной игры за это время составил более $15 млн!
Стать участником игры очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице
Игровые коды, начисленные за покупки с 9 по 15 апреля, примут участие в розыгрыше призов 64-го тура. На кону во вторник, 17 апреля, еще одна квартира в престижном районе Минска - по адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов!
Получите в придачу к своим повседневным покупкам шанс выиграть автомобиль или квартиру в Минске! Тем более что уже завтра во всех гипермаркетах "Евроопт" стартует акция "Пятница черных цен", которая продлится два дня - 13 и 14 апреля. Скидки составят до 60%! Подробности акции - на сайте evroopt.by.
Не упустите отличную возможность встретиться с удачей! Совершайте нужные вам покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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