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Квартира в приданое и дебют за рулем! Истории победителей 63-го тура игры "Удача в придачу!"

Общество 12.04.2018 | 14:32
Мама в декрете Наталья Лузанова мечтала максимум о машине – а выиграла квартиру в Минске! "Будет дочке приданое!"
Мама в декрете Наталья Лузанова мечтала максимум о машине – а выиграла квартиру в Минске! "Будет дочке приданое!"

У каждого победителя игры "Удача в придачу!" своя уникальная история! Кому-то для выигрыша хватает одного-двух игровых кодов. Другому везет на день рождения. А третий обращает на себя внимание фортуны солидной суммой магазинного чека. И 63-й тур игры не стал исключением! Квартиру в Минске выиграла мама в декрете Наталья Лузанова из Смолевичей, которая в этом туре закупилась от души и обошла всех конкурентов! Белоснежный "Ниссан Джук" достался инженеру Светлане Богдевич из Минска - они с мужем в воскресенье в "Е-Сити" загадали выиграть как раз этот автомобиль. Фармацевту Ольге Климук из Гродно ее покупки ко дню рождения принесли красный внедорожник. А экономист Ольга Сколубович из Борисова выиграла желтый "Ниссан Джук", имея всего пару кодов, и теперь впервые сядет за руль!

Розыгрыш призов 63-го тура игры "Удача в придачу!" состоялся в столичном "Е-Сити" в этот вторник. И благодаря прямой трансляции на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by оценить честность и прозрачность процесса мог любой желающий. А уже в четверг самые удачливые покупатели этого тура собрались здесь же, на ул.Денисовской, 8, чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. Что важно, никаких налогов за суперпризы главным победителям "Удачи в придачу!" платить не придется, "Евроопт" позаботился и об этом!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев.

Больше всего в 63-м туре, конечно, повезло Наталье Лузановой, которая сейчас находится в декретном отпуске. Именно она выиграла столичную квартиру! Семья победителей, где подрастают 6-летняя дочь Мария и сын Дмитрий, которому нет еще и двух лет, проживает в собственном доме в городе Смолевичи Минской области. Наталья до декретного отпуска трудилась на хлебозаводе экономистом, а ее супруг работает водителем.

И вот ключи от столичной недвижимости в руках – время оценить саму квартиру!
И вот ключи от столичной недвижимости в руках – время оценить саму квартиру!

На вопрос, как получилось набрать столько игровых кодов в счастливом туре (а в финале розыгрыша из 10 игровых кодов, претендовавших на квартиру, Наталье принадлежало сразу 8), эта удачливая покупательница только пожимает плечами: когда есть маленькие дети, меньше не выходит! "Покупки делаем в "Евроопт" - удобно, все есть, так что регулярно там закупаемся. И "товар удачи" заодно берем, то шоколадку, то горошек, то кетчуп, то чай - это же всегда в хозяйстве пригодится", - рассказывает она. Играет семья с самого начала и уже выигрывала сертификаты на покупки, не раз доставалось и 2 рубля на мобильный телефон. А в этом туре госпожа Фортуна вознаградила настойчивую Наталью главным призом!

"Честно скажу, я мечтала максимум о машине, думала, что это более реально, что, может быть, когда-нибудь повезет… А тут такое! - смеется удачливая покупательница. - Квартира - это вообще был предел мечтаний! Муж заочно учится в Минске и ездит сюда сдавать сессию, а вот найти, где остановиться на это время, или даже переночевать, была целая проблема. А еще я всегда мечтала, чтобы у дочки была квартира. Так что это ей приданое!"

Квартира семье победителей досталась действительно шикарная!
Квартира семье победителей досталась действительно шикарная!

И, надо сказать, квартира семье победителей досталась действительно шикарная! Просторная, с панорамными окнами, стоимостью более $55 тыс. в эквиваленте. И отличным расположением - в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. А рядом все, что нужно для счастливой и комфортной жизни! Комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. Проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. И, конечно, "Евроопт", чтобы продолжать делать удачные покупки!

Выиграть квартиру в столичной новостройке – отличный способ улучшить жилищные условия!
Выиграть квартиру в столичной новостройке – отличный способ улучшить жилищные условия!

"Взять что-то маленькое и выиграть что-то огромное - это же вообще сказка! Поэтому всем желаю играть, играть, играть… И выигрывать!" - напутствует других игроков Наталья Лузанова.

Кроме ключей от столичной квартиры, кстати, уже 43-й, разыгранной в игре "Удача в придачу!", сегодня в "Е-Сити" победителям 63-го тура игры были также вручены ключи от трех "железных" красавцев - новеньких "Ниссан Джук" стоимостью почти 40 тыс. рублей каждый. В этот четверг стильные кроссоверы с фирменной наклейкой "Удача в придачу!" на капоте покинули свое место, где были "припаркованы" целую неделю. И сегодня по белорусским дорогам колесят уже 170 автомобилей от "Евроопт".

Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой.
Покупатели, выигравшие новенькие "Ниссан Джук", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой.

Полноправной хозяйкой белого "Ниссан Джук" с сегодняшнего дня стала Светлана Богдевич из Минска, инженер строительной компании. В "Удача в придачу!" Светлана играет практически с самого начала, до этого выигрывала сертификат на покупки и два раза по 2 рубля на телефон, а крупно повезло впервые!

Инженер Светлана Богдевич: "Мы буквально в воскресенье проходили с мужем мимо этой машины, а через пару дней она стала нашей!"
Инженер Светлана Богдевич: "Мы буквально в воскресенье проходили с мужем мимо этой машины, а через пару дней она стала нашей!"

"Представляете, мы буквально в воскресенье проходили с мужем мимо этой машины, и я еще сказала: посмотри, какая же она красивая! Муж согласился - он у меня в такси работает, знает толк в машинах. Если бы мне тогда сказали, что уже через пару дней она будет нашей - не поверила бы никогда, - счастливо улыбается эта победительница. - Думаю, с маленьким сыном в такой машине будет очень удобно!"

"Желаю обязательно верить в свои силы и участвовать, - желает Светлана Богдевич всем покупателям. - Это не такие уж большие затраты, купить что-то из "товаров удачи", мы все равно всегда покупаем то, что нужно. И при этом есть возможность выиграть!"

Красный "Ниссан Джук" отправился в Гродно, чтобы стать надежным помощником для Ольги Климук, фармацевта в государственной аптеке, и ее мамы. До этого Ольге уже везло - она не раз выигрывала денежные призы, однажды даже было 5 млн рублей "старыми". А теперь сбылась заветная мечта - автомобиль!

Фармацевт Ольга Климук: "У меня как раз 5 апреля был день рождения, закупалась в "Евроопт", и повезло!"
Фармацевт Ольга Климук: "У меня как раз 5 апреля был день рождения, закупалась в "Евроопт", и повезло!"

"Честно говоря, радовалась всем призам, которые удавалось выиграть, даже 2 рубля, считаю, очень приятно получить. А тут целая машина! - говорит она. - У меня как раз 5 апреля был день рождения, закупалась в "Евроопт", поэтому получилась большая сумма и так много игровых кодов. И повезло! Сейчас нам с мамой приходится много по городу передвигаться, и этот выигрыш так кстати!"

А "Ниссан Джук" яркого солнечного цвета отныне будет радовать Ольгу Сколубович из города Борисова Минской области, ведущего экономиста в местном стройтресте.

Экономист Ольга Сколубович: "Права есть давно, но я еще ни разу не ездила за рулем, так что это будет мой дебют!"
Экономист Ольга Сколубович: "Права есть давно, но я еще ни разу не ездила за рулем, так что это будет мой дебют!"

"Вы знаете, дочка очень верила, что мы выиграем. Каждый раз во время розыгрыша сжимала кулачки: мама, может нам повезет? И, когда узнали о победе, Лиза сразу сказала: мама, теперь мы не на маршрутке, а на машине будем ездить! - улыбается победительница. - А мне придется вспомнить уроки вождения. Права есть давно, но я еще ни разу не ездила за рулем, так что это будет мой дебют!"

Еще 200 покупателей в 63-м туре выиграли денежные призы по 500 рублей. Забрать эти суммы победители смогли уже в среду, 11 апреля, в гипермаркетах своих областных центров. Счастливчиков из Минска и Минской области ждали в "Е-Сити" на ул.Денисовской, 8. Давайте познакомимся!

Покупатели, выигравшие по 500 рублей, получили свои призы в среду. В столичном "Е-Сити" наградили счастливчиков из минского региона.
Покупатели, выигравшие по 500 рублей, получили свои призы в среду. В столичном "Е-Сити" наградили счастливчиков из минского региона.

"Играем с первых туров. До этого выигрывали сертификаты на 5 и 10 рублей, несколько раз по 2 рубля, а вот теперь 500! Когда узнал, поверил не сразу, - говорит минчанин Николай Кот из Минска, который пришел за призом вместе с женой и сыном. – На что потрачу? Куплю жене сапоги! И, конечно, будем продолжать участвовать. Ведь делать специально ничего не надо, продукты покупай – и уже играешь!"

Николай Кот: "На что потрачу? Куплю жене сапоги! И, конечно, будем продолжать участвовать!"
Николай Кот: "На что потрачу? Куплю жене сапоги! И, конечно, будем продолжать участвовать!"

"Это первый мой большой выигрыш, хотя до этого были и 2 рубля, и 5, и 10. А тут сразу 500! - рассказывает Дарья Тихонович из Минска, которая пришла в "Е-Сити" вместе с дочкой. – Первым делом сообщила родителям и мужу, радовались все вместе! На что потратим? Были бы деньги, а с этим проблем точно не будет! Конечно, часть пойдет на "товары удачи" - мечтаем выиграть квартиру!"

Дарья Тихонович: "Это первый мой большой выигрыш! Сразу сообщила родителям и мужу, радовались все вместе!"
Дарья Тихонович: "Это первый мой большой выигрыш! Сразу сообщила родителям и мужу, радовались все вместе!"

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" тур за туром исполняет мечты белорусов. С февраля 2016 года разыграны 43 квартиры в Минске, 170 автомобилей, 320 путевок на двоих на лучшие курорты мира. И почти 1,6 млн других призов. В целом призовой фонд народной игры за это время составил более $15 млн!

Стать участником игры очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице "Удача в придачу!" сайта evroopt.by. А затем совершать свои обычные покупки в ближайших магазинах "Евроопт" и "Бруснічка" или заказывать товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" либо "Статускарту". Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи".

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 17 апреля!
"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка", "ГиперМолл"... Так много способов "словить" удачу! Следующий розыгрыш 17 апреля!

Игровые коды, начисленные за покупки с 9 по 15 апреля, примут участие в розыгрыше призов 64-го тура. На кону во вторник, 17 апреля, еще одна квартира в престижном районе Минска - по адресу ул.Ильянская, 6, а также три автомобиля "Хендэ Крета" и более 50 000 других призов!

На кону в предстоящий вторник квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!
На кону в предстоящий вторник квартира в Минске, три автомобиля "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!

Получите в придачу к своим повседневным покупкам шанс выиграть автомобиль или квартиру в Минске! Тем более что уже завтра во всех гипермаркетах "Евроопт" стартует акция "Пятница черных цен", которая продлится два дня - 13 и 14 апреля. Скидки составят до 60%! Подробности акции - на сайте evroopt.by.

Не упустите отличную возможность встретиться с удачей! Совершайте нужные вам покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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