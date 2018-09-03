Квартиру от "Евроопт" разыграет Вадим Девятовский, а автомобили – Дарья Жук!

Не успеем перевернуть календарь – как уже 4 сентября! Участники игры "Удача в придачу!" с нетерпением ждут первого осеннего розыгрыша, который состоится именно в этот день. Тем более в 84-м туре заявлены такие ценные призы! И в таком большом количестве!

Главный приз – столичная квартира! Дом, в который может переехать главный победитель 84-го тура, находится по адресу ул. Академика Карского, 8, микрорайон "Сухарево". Район этот хорош тем, что его инфраструктура отвечает всем потребностям современного горожанина: прекрасное транспортное сообщение, множество школ, детских садов, новая поликлиника, а еще совсем недалеко – крупнейший гипермаркет "Евроопт" на ул. Монтажников, 2.

Кто готов к забегу навстречу жизни в минской новостройке? Кстати, столичную квартиру 4 сентября разыграет председатель Белорусской федерации легкой атлетики, которая организовывает Минский полумарафон, запланированный на 9 сентября, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский, чемпион мира, призер Олимпийских игр по метанию молота!

Инфраструктура микрорайона "Сухарево" отвечает всем потребностям современного горожанина!

Розыгрыш пяти практичных автомобилей стал уже хорошей традицией игры "Удача в придачу!" . В этот раз своих обладателей найдут пять красавцев "Ниссан Кашкай" – новенькие, с "нулевым" пробегом" и коробкой автомат! Вместительные и очень красивые семейные автомобили!

Помогут разыграть внедорожники известный шоумен и ведущий Дмитрий Шунин, главная победительница 81-го тура Лина Рудая, а также Дарья Жук – белорусский режиссер, чей фильм "Хрусталь" номинирован на премию "Оскар"! Чью хрустальную мечту осуществит Дарья? Узнаем уже 4 сентября!

"Ниссан Кашкай" – действительно практичный автомобиль! Подойдет как для персонального вождения, так и для поездок всей семьей

И как листья начинают слетать с деревьев осенью, так и в первый осенний розыгрыш разлетятся по стране более 20 000 денежных призов!

На сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" до начала розыгрыша будет размещен список всех его зарегистрированных участников и их игровых кодов, полученных за 84-й тур – с 27 августа по 2 сентября. А после розыгрыша там же можно будет найти список всех победителей!

evroopt.by или приходите ловить свою удачу прямо в минский "Е-сити" на Денисовской, 8! Смотрите розыгрыш в прямом эфире на телеканале ОНТ и на сайтеили приходите ловить свою удачу прямо в минский "Е-сити" на Денисовской, 8!

Призы будут разыграны во вторник, 4 сентября, в минском ТРЦ "Е-cити" на Денисовской, 8. Начало – в 18:20. Наблюдать за розыгрышем можно в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на страничках "Евроопт" в социальных сетях и на сайте evroopt.by . Всех желающих "Евроопт" также приглашает увидеть розыгрыш вживую на Денисовской, 8 – в обновленной, стильной и яркой студии игры "Удача в придачу!" .

Тем временем игра продолжается! И все игровые коды, полученные вами на этой неделе за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут 11 сентября претендовать на призы 85-го тура – деньги, внедорожники и квартиру в Минске!

Успейте собрать новую коллекцию бонстиков "Легенды и мифы Беларуси" до 23 сентября!

Также за каждые 15 рублей в чеке с предъявлением дисконтной карты "Е-плюс" или Статускарты покупатели магазинов "Евроопт", "Бруснiчка", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" получат в подарок игрушку-бонстика из коллекции "Легенды и мифы Беларуси". Успейте собрать всю коллекцию до 23 сентября!

Смотрите розыгрыш во вторник, запасайтесь игровыми кодами для участия в следующем туре игры "Удача в придачу!" – и пускай ваши покупки всегда будут удачными!

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