Квартиру от "Евроопт" разыграет Вадим Девятовский, а автомобили – Дарья Жук!

Не успеем перевернуть календарь – как уже 4 сентября! Участники игры
Главный приз – столичная квартира! Дом, в который может переехать главный победитель 84-го тура, находится по адресу ул. Академика Карского, 8, микрорайон "Сухарево". Район этот хорош тем, что его инфраструктура отвечает всем потребностям современного горожанина: прекрасное транспортное сообщение, множество школ, детских садов, новая поликлиника, а еще совсем недалеко – крупнейший гипермаркет "Евроопт" на ул. Монтажников, 2.
Кто готов к забегу навстречу жизни в минской новостройке? Кстати, столичную квартиру 4 сентября разыграет председатель Белорусской федерации легкой атлетики, которая организовывает Минский полумарафон, запланированный на 9 сентября, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский, чемпион мира, призер Олимпийских игр по метанию молота!
Розыгрыш пяти практичных автомобилей стал уже хорошей традицией игры
Помогут разыграть внедорожники известный шоумен и ведущий Дмитрий Шунин, главная победительница 81-го тура Лина Рудая, а также Дарья Жук – белорусский режиссер, чей фильм "Хрусталь" номинирован на премию "Оскар"! Чью хрустальную мечту осуществит Дарья? Узнаем уже 4 сентября!
И как листья начинают слетать с деревьев осенью, так и в первый осенний розыгрыш разлетятся по стране более 20 000 денежных призов!
На сайте
Призы будут разыграны во вторник, 4 сентября, в минском ТРЦ "Е-cити" на Денисовской, 8. Начало – в 18:20. Наблюдать за розыгрышем можно в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на страничках "Евроопт" в социальных сетях и на сайте
Тем временем игра продолжается! И все игровые коды, полученные вами на этой неделе за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будут 11 сентября претендовать на призы 85-го тура – деньги, внедорожники и квартиру в Минске!
Также за каждые 15 рублей в чеке с предъявлением дисконтной карты "Е-плюс" или Статускарты покупатели магазинов "Евроопт", "Бруснiчка", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" получат в подарок игрушку-бонстика из коллекции "Легенды и мифы Беларуси". Успейте собрать всю коллекцию до 23 сентября!
Смотрите розыгрыш во вторник, запасайтесь игровыми кодами для участия в следующем туре игры
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