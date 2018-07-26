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Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграла продавец райпо, а один из автомобилей - бухгалтер столичного ЦУМа

Общество 26.07.2018 | 14:54

Фортуна не признает шаблонов! Для нее нет правил, нет деления на своих и чужих. Ее выбор - самый честный и непредвзятый. И это в очередной раз доказал 78-й тур игры "Удача в придачу!", которую проводит торговая сеть "Евроопт". Главным победителем стала продавец райпо из городского поселка Лельчицы Светлана Демидовец - именно она в этом туре выиграла столичную квартиру. А еще одним героем дня стала Ирина Соколовская - заведующая сектором бухгалтерии минского ЦУМа, которой достался новенький кроссовер "Хендэ Крета". А значит, сразу два главных приза прошедшего тура выиграли покупатели "Евроопт", которые работают в магазинах-конкурентах.

Сенсация? Отнюдь! Не в первый раз главные призы игры достаются представителям сферы торговли, которые трудятся в организациях, которые можно назвать прямыми конкурентами самой крупной белорусской сети. Получали призы сотрудники "Короны" и "Гиппо", потребительской кооперации и магазинов индивидуальных предпринимателей. И выигрывают они даже чаще, чем работники холдинга "Евроопт"! И в этом нет ничего нелогичного - если людям нравится ассортимент, цены и сервис, которые предлагает "Евроопт", если они видят прозрачность и честность игры "Удача в придачу!", так почему же не попробовать встретиться с фортуной?

А на этот раз, по всей видимости, госпожа Удача решила отметить приближающийся профессиональный праздник - День работников торговли. Согласитесь, отличный у нее подарок получился! Что касается еще четырех автомобилей 78-го тура, то они достались аккаунт-директору рекламного агентства Виктории Степуро из Минска, пенсионерке Ольге Романович из города Молодечно, домохозяйке Александре Майсюк из Гродно и пенсионерке Валентине Вечерской из города Жодино.

Розыгрыш состоялся во вторник, а уже в четверг счастливчики собрались в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры в Минске. А присутствующая на церемонии награждении пресса не упустила возможности пообщаться с удачливыми покупателями, чтобы узнать их истории. И, конечно, секрет удачи!

Ключи от квартиры и автомобилей победителям в минском "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от квартиры и автомобилей победителям в минском "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

Светлане Демидовец из городского поселка Лельчицы Гомельской области, которая работает продавцом в одном из магазинов Лельчицкого райпо, в деревне Марковское, отвечать на вопросы не в новинку. По долгу службы общаться с людьми приходится каждый день. А после событий этой недели ей точно суждено стать звездой родных Лельчиц - ведь благодаря участию в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт" она стала владелицей квартиры в Минске!

Светлана Демидовец выиграла квартиру всего за два месяца!
Светлана Демидовец выиграла квартиру всего за два месяца!

Причем, как выяснилось, для этого Светлане понадобилось всего два месяца! "У нас в Лельчицах есть "Евроопт", уже давно открыли, покупки там я делала, но не играла. А потом вдруг решила попробовать сыграть, даже не знаю, почему, - делится своей историей она. - Наверное, потому что покупки в этом магазине я делаю практически через день. "Евроопт" у нас не маленький, хороший. Ассортимент и цены устраивают".

На прошлой неделе покупки у Светланы тоже были вполне обычные. Сейчас она уже и не помнит, какой же из "товаров удачи" забросила в корзинку. Может быть, кетчуп? И, конечно, совсем не ожидала, что через несколько дней получит звонок из студии игры "Удача в придачу!" с невероятной новостью о выигрыше главного приза. "Если честно, то мечты выиграть квартиру не было, мечтала о машине! Наверное, просто не верилось, что может так крупно повезти", - признается сейчас она. Кстати, застала радостная новость эту победительницу прямо на рабочем месте, в магазине райпо. А первыми поздравили коллеги! "Они в этой игре тоже участвуют, правда, пока ничего не выигрывали", - говорит Светлана.

Светлана Демидовец: "Насчет квартиры мы еще решим, скорее всего, будет уже для сына, а в игре "Удача в придачу!" участвовать продолжу обязательно!"
Светлана Демидовец: "Насчет квартиры мы еще решим, скорее всего, будет уже для сына, а в игре "Удача в придачу!" участвовать продолжу обязательно!"

В родных Лельчицах у Светланы есть своя 1-комнатная квартира, которую построила совсем недавно. Здесь она живет вместе с 14-летним сыном Кириллом. Но, согласитесь, жилье в столице - это не только "квадратные метры", но и всегда большие перемены в жизни, а также отличная инвестиция! Тем более когда это просторная квартира в престижном районе Минска! А именно такой вариант достался Светлане. Новостройка с выигранной жилплощадью находится недалеко от культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилища Дрозды с живописным лесопарком, проспекта Победителей... И стоимость у выигранной квартиры очень даже солидная - около 125 тыс. рублей, или $63 тыс. в эквиваленте.

Столичная квартира - это не только "квадратные метры", но и всегда большие перемены в жизни, а также отличная инвестиция!
Столичная квартира - это не только "квадратные метры", но и всегда большие перемены в жизни, а также отличная инвестиция!

Осталось только решить, как распорядиться этим подарком судьбы, который открывает для Светланы такие перспективы! Но даже, если она сама не решится переехать в столицу, то для сына эта жилплощадь станет отличным стартом, чтобы обустроиться в Минске. А пока, допустим, выигранную квартиру можно сдавать и получать ежемесячный солидный доход. "Насчет квартиры мы еще решим, а в игре "Удача в придачу!" участвовать продолжу обязательно, - обещает Светлана Демидовец. - Все равно в "Евроопт" покупки делаю!"

Еще пятерым счастливчикам этого тура сегодня вручены ключи и документы от новеньких внедорожников "Хендэ Крета". С автоматической коробкой передач и стоимостью почти 34 тыс. рублей, или $17 тыс. в эквиваленте. Отличный вариант для поездок по городу и на природу. И уже сегодня победители смогли опробовать автомобили на практике - прямо из "Е-Сити" они отправились на них к себе домой. Кстати, никаких налогов за получение этих суперпризов, так же как и квартиры в Минске, главным победителям 78-го тура платить не придется - обо всем уже позаботился "Евроопт"!

Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой
Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Итак, давайте познакомимся поближе со счастливчиками, которые на этой неделе выиграли новенькие "Хендэ Крета"! Ключи от оранжевого внедорожника получила минчанка Ирина Соколовская, заведующая сектором бухгалтерии в столичном ЦУМе. Свою победу эта счастливица смогла увидеть в прямом эфире, как раз включила в эту минуту телеканал ОНТ. А потом примчалась прямо на розыгрыш в столичный "Е-Сити"! Там Ирина не только оценила выигранный автомобиль, но и поздравила коллег с приближающимся Днем работников торговли, пожелав ЦУМу и "Евроопт" хорошего товарооборота!

Заведующая сектором бухгалтерии в ЦУМе Ирина Соколовская: "У меня "Бруснічка" рядом с домом, очень удобно, иду с работы и обязательно туда зайду. Уже выигрывала 10 рублей, а теперь вот - автомобиль!"
Заведующая сектором бухгалтерии в ЦУМе Ирина Соколовская: "У меня "Бруснічка" рядом с домом, очень удобно, иду с работы и обязательно туда зайду. Уже выигрывала 10 рублей, а теперь вот - автомобиль!"

"Присоединилась к игре, наверное, с самого начала. У меня "Бруснічка" рядом с домом, очень удобно, иду с работы и обязательно туда зайду. Уже выигрывала 10 рублей, а теперь вот - автомобиль! По-моему, "товаром удачи" стал горошек, - с улыбкой рассказывает Ирина Тадэушевна. - Автомобиль очень кстати! Будет ездить сын, у него как раз в среду день рождения был. Ну а я после своего выигрыша теперь точно могу сказать: играть стоит и обязательно!"

Синий "Хендэ Крета" по итогам розыгрыша достался Виктории Степуро из Минска, аккаунт-директору столичного рекламного агентства. Кстати, удачу ей принес заказ в интернет-гипермаркете "Е-доставка". Между прочим, это уже 27-й автомобиль, который выиграли покупатели онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл". А еще двум участникам игры покупки с доставкой на дом помогли обзавестись квартирой в Минске!

К сожалению, сегодня Виктория не смогла присутствовать на церемонии награждения - она как раз уехала на несколько дней за границу, но обязательно получит свой автомобиль, когда вернется обратно. А пока делимся небольшим интервью, которое победительница согласилась дать по телефону прямо перед отъездом. "На самом деле, в игре участвую уже несколько лет, но каких-то особенных выигрышей не мечтала получить, потому что я такой, скажем так, победитель по жизни в кавычках, - с юмором рассказала она. - Поэтому своего выигрыша во вторник я не то, что не ожидала, после этого я просто поверила в чудеса!"

"Е-доставкой" пользуюсь уже очень давно. Это очень классная штука, потому что ходить по магазинам миниатюрной девушке не очень удобно, и вот такой сервис, который привозит домой продукты питания, особенно что-то тяжелое, фрукты, овощи, просто супер. Вот и на прошлой неделе заказала вполне обычные продукты, в том числе и пару пакетов с едой для своего кота. А какой "товар удачи" взяла, даже и не помню. И покупка оказалась удачной! - поделилась Виктория Степуро. - Права у меня есть, и я задумывалась о приобретении автомобиля, но думала через годик, через два, и тут такой сюрприз! Я не замужем, так что теперь буду завидной невестой!"

Красный "Хендэ Крета" отныне принадлежит Ольге Романович, пенсионерке из города Молодечно Минской области. У этой покупательницы в финале розыгрыша автомобиля было сразу 8 игровых кодов из 10 - и суперприз достался именно ей. Не зря говорится: больше кодов - больше шансов!

Выигрыш Ольги Романович подтвердил: больше кодов – больше шансов! "У внучки день рождения был, сделали большую покупку к празднику - и повезло, впервые в жизни!"
Выигрыш Ольги Романович подтвердил: больше кодов – больше шансов! "У внучки день рождения был, сделали большую покупку к празднику - и повезло, впервые в жизни!"

"У внучки день рождения был, сделали большую покупку к празднику - и повезло, впервые в жизни! Я даже лотереи уже перестала покупать, никогда ничего не выигрывали, и тут такой большой выигрыш, - радуется Ольга Александровна. - Была дома, как раз готовила кушать, а муж смотрел телевизор и вдруг говорит: "Слушай, мы выиграли!", а я ему: "Да не шути ты так!" А оказалось, правда! Мне уже 70 лет, так что машину отдам дочке, права у нее есть, а теперь будет и личное авто!"

А юбилейный, 220-й, автомобиль - синий "Хендэ Крета" - отправился в Гродно. На нем будет ездить Александра Майсюк, психолог, а пока временно домохозяйка. "Какой "товар удачи" взяли, прекрасно помню - шоколадку. Причем на кассе лежал горький шоколад, а я ем только молочный, и муж побежал специально за ним на другую кассу. Эта шоколадка нам и принесла автомобиль!" - рассказывает победительница.

Домохозяйка Александра Майсюк: "У нас есть небольшие накопления, была дилемма - либо на отпуск их потратить, либо на машину. А теперь и отпуском жертвовать не придется!"
Домохозяйка Александра Майсюк: "У нас есть небольшие накопления, была дилемма - либо на отпуск их потратить, либо на машину. А теперь и отпуском жертвовать не придется!"

"У нас есть небольшие накопления, была дилемма - либо на отпуск их потратить, либо на машину. Решили на машину - нам она нужнее. А теперь и отпуском жертвовать не придется! - радуется Александра. - Пока за рулем буду ездить я, потому что у мужа права только на большегрузные автомобили, но теперь и он собрался на категорию В сдавать - такой стимул появился!"

И, наконец, владелицей пятого, оранжевого, "Хендэ Крета" стала Валентина Вечерская из города Жодино Минской области, воспитатель в детском саду, которая сейчас уже находится на заслуженном отдыхе.

Пенсионерка Валентина Вечерская: "Машина очень кстати, мы как раз хотели купить, обговаривали этот вопрос, и вот так получилось, даже не верится!"
Пенсионерка Валентина Вечерская: "Машина очень кстати, мы как раз хотели купить, обговаривали этот вопрос, и вот так получилось, даже не верится!"

"Играю больше полугода, выиграла 5 рублей на свой день рождения, а это второй мой выигрыш, и уже гораздо крупнее! По-моему, "товаром удачи" стала гречка или кукуруза. Была на даче, когда сообщили, говорю мужу, а он мне: "Так шутить нельзя!" А оказалось - это совсем не шутка! Были в шоке, конечно, - рассказывает Валентина Аркадьевна. - Кто будет ездить? Может, муж, а может, дети, у нас два сына. У нас дружная семья, так что проблем не будет. Машина очень кстати, мы как раз хотели купить, обговаривали этот вопрос, и вот так получилось, даже не верится!"

Итак, суперпризы 78-го тура нашли своих обладателей! Кроме шестерых главных героев, выигравших квартиру и автомобили, еще более 20 тысячам счастливчиков достались денежные призы от "Евроопт". А в целом количество призов, которые разыграны и вручены покупателям с самого начала игры, то есть с февраля 2016 года, уже превысило 2 миллиона! В том числе 58 квартир в минских новостройках и 221 новенький автомобиль!

Но удача не останавливается ни на секунду! Уже во вторник, 31 июля, снова будут разыграны квартира в респектабельном районе Минска, пять внедорожников "Хендэ Крета" и более 20 тысяч денежных призов!

А уже 31 июля игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 79-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!
А уже 31 июля игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 79-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

Участвовать в розыгрыше будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на этой неделе, с 23 по 29 июля. Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка - СТАТУСкарту.

И еще одна отличная новость! Кроме участия в игре покупатели гипермаркетов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" получают возможность приобрести по выгодной цене необычную, "живую", книгу "Алиса в Стране Чудес", иллюстрации которой благодаря специальному мобильному приложению оживают прямо на глазах у читателей. Чудеса начинаются уже с обложки!

Успейте приобрести книгу с дополненной реальностью – "Алиса в Стране Чудес" – до 5 августа!
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Книга с дополненной реальностью доступна к покупке всего за 5 рублей 99 копеек при условии наличия пяти фишек, которые выдают за каждые 10 рублей в чеке при покупке в гипермаркетах "Евроопт". При расчете не забудьте использовать дисконтную карту "Е-Плюс" или СТАТУСкарту. Приобрести книгу со скидкой в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" можно при единовременной покупке на сумму от 50 рублей.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебного чтения - акция продлится только до 5 августа! Подробности - на сайте evroopt.by. Кстати, подружиться с Алисой можно и на виртуальных страничках проекта E-KIDS в социальных сетях, который успел полюбиться детям и взрослым благодаря акциям "Бонстики" и "Краiна вiтамiна".

Совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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