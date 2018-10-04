Квартиру в Минске выиграла покупательница "ГиперМолл", а на один из внедорожников от "Евроопт" претендовали сразу отец и дочь!

Как по мановению волшебной палочки, "Евроопт" осенний серый будний день может превратить в праздник. Розыгрыш 88-го тура игры "Удача в придачу!" принес бурю положительных эмоций белорусским семьям. Главный приз достался пенсионерке из Минска – Татьяна Трофимова выиграла квартиру! Два комфортных внедорожника от "Евроопт" теперь колесят по столице: один принадлежит гардеробщице Елене Данченко, второй – повару Вадиму Воронову. В номинации "интрига тура" побеждает гомельский пенсионер Михаил Бляхер: он вместе с дочкой претендовал на одно авто! Также внедорожники в этот вторник выиграли помощник лесничего Лилия Бойко из деревни Савичи Гродненской области и пенсионерка Анна Демидович из городского поселка Шарковщина Витебской области.

Розыгрыш призов состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители 88-го тура собрались в столичном "Е-сити" на ул. Денисовской, 8, где расположена студия игры "Удача в придачу!" , чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что приятно, налогов за свои призы им платить не придется, это уже сделал "Евроопт".

Ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры победителям 88-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Никакого предчувствия о том, что в жизни вот-вот случится счастливый поворот, у столичной пенсионерки Татьяны Трофимовой не было. Так уж вышло, что осенним вечером она осталась дома одна: муж уехал в командировку, младшая дочка - по работе в Германию. И женщина решила посмотреть любимый теннис.

- Всегда считала: вероятность выиграть приз в розыгрыше "Удача в придачу!" очень маленькая, поэтому спокойно включила спортивный канал. Я обожаю теннис! Дай, думаю, посмотрю в записи игру нашей Арины Соболенко, хоть счет уже знала, но все равно это не мешало получать удовольствие. И тут раздается звонок по "Вайберу", - с улыбкой вспоминает 60-летняя Татьяна Владимировна.

Ключи в руках – самое время оценить столичную недвижимость!

Женщина растерялась, нажала не на ту кнопку, а когда телефон стал разрываться от звонков родных и бывших коллег, переключила спортивный канал на программу "Удача в придачу!" .

- Вижу, что я победитель, только чего – не понимаю. Ноги вдруг стали ватными, - смеется Татьяна Трофимова. – И тут объявляют: квартира в Минске теперь моя! Не верится до сих пор! У нас три дочки: Саша, Маша, Даша. Старшая и средняя с жильем, а младшая – нет. Получается, "Евроопт" все проблемы решил за минуту, теперь все дети с жильем! Можно расслабиться и жить спокойно.

Татьяна Трофимова: "В ноябре дочка вернется из Германии, а ее уже ждет такой прекрасный подарок – квартира!"

Суперприз Татьяна Владимировна выиграла благодаря своей любви к "ГиперМолл". Говорит, накануне розыгрыша в один день оформила сразу два заказа: и через "ГиперМолл", и через "Е-доставку".

- Недавно научилась делать итальянский десерт тирамису, он получается изумительным с палочками савоярди, а такие есть только в "Е-доставке", - делится рецептом удачи, а заодно десерта Татьяна Трофимова. – Так я сразу везде заказы и оформила. Во-первых, это удобно и как-то интересно. Во-вторых, иногда просто лень ходить в магазин.

Но назвать Татьяну Владимировну ленивым человеком никак нельзя: она занимается дома на беговой дорожке, осваивает новые блюда. 2018 год для семьи победительницы невероятно богатый на счастливые поводы собраться за праздничным столом: в июле младшей дочке исполнилось 30 лет, мужу в августе – 60, маме – 80! Кстати, она не только постоянно смотрит программу "Удача в придачу!" , но и играет.

- Это точно мой год! Я родилась в год собаки, видимо, поэтому праздники не заканчиваются. В ноябре дочка вернется из Германии, а ее уже ждет такой прекрасный подарок – квартира! - говорит Татьяна Трофимова.

Много лет Татьяна Владимировна работала научным сотрудником, ее старшая и младшая дочки тоже свою жизнь посвятили науке. Как только Даша переедет в новое жилье, вся семья соберется, чтобы отметить это событие, поговорить по душам, ну, и разговоров о науке даже за праздничным столом не избежать.

А в историю игры "Удача в придачу!" Татьяна Трофимова войдет как победитель 88-го тура. Жилье от "Евроопт" находится по улице Академика Карского, 8, в столичном районе Сухарево. Здесь есть все для комфортной жизни: магазины, школы, новая поликлиника, а недалеко от дома - крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2.

Кстати, это уже 5-я квартира, которую участники игры выиграли благодаря онлайн-сервисам «Е-доставка» и «ГиперМолл». Также в предыдущих турах заказы с доставкой на дом обеспечили покупателям 34 новеньких внедорожника!

Вот в такой столичной новостройке скоро отпразднует новоселье семья Трофимовых!

"Я хоть и взрослый, но собираю Бонстиков"

- Играю в "Удача в придачу!" не первый год, все время не везло, успел даже расстроиться. В общем, перестал верить, делать покупки, а потом так случилось, что несколько раз зашел в "Евроопт" ради Бонстиков и стал победителем! - рассказывает минчанин Вадим Воронов.

"Удача в придачу!" играет не первый год Повар в магазине "Гиппо" минчанин Вадим Воронов виграет не первый год

Вадим работает поваром в "Гиппо". Кстати, это уже не первый раз, когда суперприз в игре от "Евроопт" выигрывает сотрудник конкурирующей торговой сети. Победителями "Удачи в придачу!" становились представители магазинов "Корона", "Гиппо", "Белмаркет", ЦУМ, райпотребкооперации… А это означает, что сотрудники конкурирующих сетей совершают покупки в магазинах "Евроопт" и успешно участвуют в игре "Удача в придачу!" .

- После победы нет слов! Думаю, как правильно распорядиться призом: у меня ведь нет прав, идти на курсы в автошколу не собирался, - делится с нами Вадим Воронов.

Буквально на днях ему исполнится 34 года, но он с азартом собирает коллекцию ярких Бонстиков.

- Это мое хобби, очень прикольное. Дома где-то 40 разных Бонстиков, можно сказать, за ними и хожу в магазин. Я хоть и взрослый, но люблю эти игрушки, - признается Вадим. А вместе с яркими и забавными персонажами он получил и победу в игре "Удача в придачу!" .

"На машину было два претендента: я и моя дочка!"

- Какой мне бунт устроила семья, когда стал играть в игру "Удача в придачу!" , вы даже не представляете! Прямо ополчились родные, говорят: "Это подстава! Никто из простых людей не может стать победителем, все решено заранее!" А я отвечал одно и то же: "Покупайте "товар удачи", - рассказывает 60-летний Михаил Бляхер из Гомеля, а в это время его жена заливисто хохочет.

Больше пенсионеру Михаилу Бляхеру из Гомеля не нужно никому и ничего доказывать – его удача скоро будет стоять в гараже!

Больше пенсионеру Михаилу Израилевичу не нужно никому и ничего доказывать, рассказывать про удачу – его удача скоро будет стоять в гараже. Розыгрыш 88-го тура принес Михаилу Бляхеру автомобиль.

По словам мужчины, он не раз беседовал с родственниками, прежде чем убедил их стать участниками игры "Удача в придачу!" .

- Часто вспоминаю историю, когда Петр I привез в Россию картошку. Как только не обзывали этот "чертов овощ" люди, а потом научились его выращивать, готовить, и мнение тут же изменилось. Так и с игрой "Удача в придачу!" . Людям нужно время, чтобы в нее поверить и полюбить, - рассуждает Михаил Израилевич.

Настроение в семье изменилось, когда близкие пенсионера стали выигрывать то два рубля на телефон, то пять. А однажды жена Михаила Бляхера выиграла 500 рублей.

- Все заулыбались, стали довольными, поверили, - рассказывает пенсионер.

Не просто поверили, а вошли в такой азарт, что стали активными покупателями "Евроопт". Любовь к игре привела к неожиданному повороту: в розыгрыше Михаил Израилевич и его дочка Анна Михайловна стали… соперниками!

- Включаю телевизор и вижу, что на машину претендует два человека: я и моя дочка! Вот это получилась борьба! Прямо как в спорте, где десятая секунды может все решить в твою сторону, - улыбается победитель.

У Михаила Бляхера водительский стаж 42 года, гордится, что не попал ни в одно ДТП, и верит: новая машина принесет только удачу.

- Буду ездить на ней на дачу и в "Евроопт" за покупками. В магазин ведь заезжаю каждый день, то продукты нужно купить, то товары для любимой дачи. Остальным участникам могу сказать: "Намечайте цель и идите к ней!" Главное, что в моем доме уже никто не устраивает мне бунтов, все верят в удачу, – смеется Михаил Израилевич.

"Часто ходила в магазин, собирала коды, чтобы выиграть мужу на день рождения машину!"

Большинство победителей популярной игры "Удача в придачу!" признаются, что в победу не верили, не надеялись на фортуну и вообще им по жизни не очень везет. Минчанка Елена Данченко – исключение. Женщина прямо говорит: они с мужем ждали удачу. И дождались! Поздравляем!

Гардеробщица в школе минчанка Елена Данченко в удачу верила всегда – и дождалась свой выигрыш!

- В день розыгрыша 88-го тура, а это было 2 октября, у мужа был день рождения. Он все спрашивал, когда там начнется прямой эфир, пришло ли сообщение на телефон. Почему-то ждал именно вечер вторника, а я смеялась: "Если выиграю что-то, подарю тебе на день рождения!" И теперь придется выполнить свое обещание, - улыбается Елена Данченко.

Елене Викторовне 52 года, работает гардеробщицей в школе. Когда раздался звонок от ведущего Дмитрия Кохно, женщина сразу поняла, кто и зачем ей звонит. За столько лет Дмитрий Кохно уже успел стать родным для тысяч белорусов.

У мужа победительницы есть права и даже "машина не очень". Как отмечает Елена Данченко, от одной мысли, что в семье теперь появится новый автомобиль, на душе становится теплее.

- Прямо внутренне спокойствие наступило. Новое авто не придется ремонтировать, искать к нему бесконечные детали, вкладывать в него большие деньги. Это наш первый автомобиль прямо из салона! Как тут не радоваться? – говорит Елена Викторовна. – В "Евроопт" хожу постоянно, магазин рядом с домом, цены лучше, чем у других. Знаете, я же на прошлой неделе часто ходила в магазин, собирала больше кодов, чтобы выиграть мужу на день рождения машину!

Стратегия Елены Данченко полностью себя оправдала!

"Новую машину поставим под окном, чтобы все видели!"

Несколько часов после победы дозвониться до Анны Демидович из городского поселка Шарковщина Витебской области было невозможно. 64-летняя победительница разговаривала сразу по двум телефонам: в одной руке держала мобильный, в другой – домашний.

Семья Анны Демидович из поселка Шарковщина в "Евроопт" ходит не только за продуктами, но и за Бонстиками!

- Было и радостно, и волнительно! Состояние не передать никакими словами, столько разных эмоций, - смеется Лидия, дочка победительницы.

Родные живут вместе, более двух лет назад семья на имя Анны Изотовны зарегистрировала карточку и стала участвовать в игре "Удача в придачу!" . Один раз женщины выиграли 2 рубля, второй – 5, а в 88-м туре – сразу ослепительный внедорожник. Как говорится, к победе шли по нарастающей.

- В момент розыгрыша я была на даче, а мама, как преданный поклонник, смотрела программу в прямом эфире. Что потом началось! – хохочет Лидия, дочка победительницы.

В семье сразу решили: за руль сядет именно она. Права есть, даже маленькая машина есть, но Лидия всегда мечтала о внедорожнике.

- Нужно время, чтобы прийти в себя, успокоиться и все осознать. Мы пока в таком шоке, что не можем строить планы на будущее. Знаю только одно: новую машину поставим под окном, чтобы все видели!

Теперь жители городского поселка Шарковщина своими глазами увидят, как выглядит удача от "Евроопт": красивая и комфортная. В общем, глаз не оторвать!

- Мы в "Евроопт" не только за продуктами ходим, но и за Бонстиками! Те, у кого есть маленькие дети, поймут меня, - смеется дочка победительницы.

Как показала история Вадима Воронова: необычные игрушки покорили сердца даже взрослых.

"Отдаю папе автомобиль и пересаживаюсь на собственный"

Стоит 24-летней Лилии Бойко выйти на улицу родной деревни Савичи, что в Дятловском районе Гродненской области, как тут же слышно: "Поздравляем!" Еще программа "Удача в придачу!" не закончилась, а новость разлетелась мгновенно: помощник лесничего выиграла автомобиль!

Помощник лесничего Лилия Бойко из деревни Савичи теперь будет ездить на работу на личном автомобиле!

- Когда в Дятлово несколько лет назад открыли "Евроопт", сразу стали ездить туда за покупками. Очень удобно, все в одном месте. Чаще всего покупаем мясо, крупы, молочные продукты, - говорит Лилия Бойко.

Буквально в августе девушка вышла замуж, сесть за руль нового внедорожника от "Евроопт" готова и Лилия, и ее муж. Права есть у обоих супругов, как шутит победительница, осталось договориться между собой.

- Автомобиль нам принес "товар удачи" - аджика, - вспоминает Лилия. – В момент, когда удача меня выбирала, занималась обычными домашними делами. Хотела устроить стирку, но про все забыла, услышав голос ведущего.

Каждый день на работу в лесничество Лилия Бойко ездит на машине за 20 километров. Авто на время дал папа, видимо, теперь нужно будет вернуть машину.

- Отдаю папе автомобиль и пересаживаюсь на собственный, - смеется победительница. – Победа в игре "Удача в придачу!" поможет осуществить давнюю мечту. Следующим летом возьмем велосипеды, сядем в новый внедорожник и рванем в Карпаты. Устроим себе незабываемый и активный отдых!

Кроме квартиры в Минске и пяти автомобилей, в 88-м туре были разыграны более 20 000 денежных призов.

Чем больше кодов, тем больше шансов выиграть квартиру!

Пока победители 88-го тура празднуют свою победу, с 1 октября уже стартовал 89-й тур, в котором будут разыграны еще одна квартира в Минске, пятерка стильных автомобилей "Джили Атлас" и более 20 000 других призов! Кстати, на этот раз игра отправится на гастроли – розыгрыш призов состоится в Могилеве. Так что если в столице вам не везло – может быть, повезет в новом городе? Свидание с удачей назначено на четверг, 11 октября.

В 89-м туре будут разыграны еще одна квартира в Минске, 5 внедорожников и деньги! Судьбу призов определят в Могилеве, в четверг, 11 октября!

Шансы на победу есть у каждого. Для этого не нужно покупать лотерейные билеты, делать что-то невероятное, достаточно с 1 по 7 октября совершить покупку в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Не секрет, что уже в воскресенье, 7 октября, Бонстики из пятой коллекции "Легенды и мифы Беларуси" попрощаются со своими поклонниками. Но есть еще несколько дней, чтобы успеть собрать всю коллекцию из 24 забавных героев. Напомним, одна игрушка выдается за каждые 15 рублей в чеке с применением карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты, а покупка специальных Бонтоваров позволит пополнить коллекцию быстрее – за них можно получить дополнительные игрушки.

Бонстики в гостях у "Евроопт" только до 7 октября – успейте собрать их всех!

"Евроопт" напоминает и о приближающемся празднике – Дне учителя. В Беларуси он отмечается в первое воскресенье октября, а поздравлять педагогов начинают уже с пятницы! Для тех, кто хочет от души поблагодарить своих учителей или близких, занятых в этой важной профессии, во всех гипермаркетах "Евроопт" с 5 по 7 октября красивые и свежие цветы будут продаваться по особенно приятным ценам. За цветами – в "Евроопт"!

В честь Дня учителя во всех гипермаркетах "Евроопт" с 5 по 7 октября красивые и свежие цветы будут продаваться по особенно приятным ценам!

Как видим, поводов заглянуть в "Евроопт" немало, тем более что каждая покупка может стать победной. Не упустите свой шанс стать владельцем квартиры в Минске или нового внедорожника в предстоящий четверг, 11 октября! Отправляйтесь за покупками прямо сейчас – и пускай вам обязательно повезет!

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