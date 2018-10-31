Квотирование рабочих мест и безбарьерность: в Беларуси обсуждается законопроект о соцзащите инвалидов

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси идет подготовка проекта закона "Об изменении законов по вопросам социальной защиты инвалидов", который будет направлен на обеспечение равенства и полноправного участия инвалидов в жизни общества. Подробнее о предлагаемых изменениях корреспонденту БЕЛТА рассказала консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Ева Зубковская.

В стране до 2025 года выполняются мероприятия Национального плана действий по реализации Конвенции о правах инвалидов. Одно из ключевых - совершенствование законодательства. Новый документ объединит два основных закона - "О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь", "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов".

"Конечно, он будет дополнен новыми нормами и статьями, чтобы максимально воплотить все положения конвенции", - отметила Ева Зубковская. В частности, появятся статьи "Основные права инвалидов, "Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности", "Защита прав инвалидов и ответственность за нарушение прав инвалидов", "Гарантии прав инвалидов в условиях чрезвычайных ситуаций", "Просветительско-воспитательная работа" (она включает меры по формированию в обществе уважительного отношения к правам и достоинству инвалидов, привлечению внимания к их проблемам).

В проекте закона много внимания уделено комплексному междисциплинарному подходу в реабилитации и абилитации инвалидов, включая введение персонального ассистента инвалида. Предложен механизм квотирования рабочих мест инвалидов, меры административной ответственности за нарушение прав этой категории граждан, в том числе за уклонение от обеспечения доступности объектов для инвалидов. Документом предполагается обеспечить для них инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни, доступность информации для людей с нарушением зрения и слуха (через использование переводчиков жестового языка, субтитров, шрифта Брайля, тактильной рельефной графики, ассистивных устройств и технологий), адаптацию официальных сайтов госорганов и иных организаций в интернете. Максимально доступно раскрывается суть работы по обеспечению мобильности и доступности - на сами объекты и внутри них.

Проект документа, подготовленный Национальным центром законодательства и правовых исследований, вынесен на общественное обсуждение. Оно продлится по 2 ноября. Замечания и предложения можно высказать на Правовом форуме Беларуси или направить разработчику проекта на электронный адрес.-0-