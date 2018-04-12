12 апреля, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в нейрохирургии и других областях медицины. Об этом заявил министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Кыргызстане Андреем Страчко и специалистами РНПЦ неврологии и нейрохирургии во время медицинской выставки в Бишкеке.

"Я много раз бывал в вашей стране, еще в советское время, ваши институты были и остаются одними из лучших на постсоветском пространстве. В Беларуси доступность медицинского обеспечения для населения, уровень развития медицинской науки, особенно в трансплантации, достаточно высок. Для улучшения состояния нейрохирургии в Кыргызстане, а также для развития других направлений в здравоохранении мы готовы к сотрудничеству", - сказал министр.

В свою очередь Андрей Страчко выразил готовность белорусской стороны к сотрудничеству и всесторонней помощи кыргызским коллегам в развитии медицинского туризма и подготовке кадров.

По итогам встречи было принято решение рассмотреть возможность визита министра здравоохранения Беларуси в Кыргызстан для дальнейшей активизации двухсторонних отношений в сфере здравоохранения.-0-