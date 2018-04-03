Лагерь труда и отдыха "Свитанок" продан с аукциона единственному участнику

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лагерь труда и отдыха "Свитанок" продан на аукционных торгах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском территориальном фонде государственного имущества.

Начальная цена продажи недвижимого имущества составляла более Br134 тыс., в итоге оно было реализовано более чем за Br140 тыс. с первой попытки. "Предмет аукциона включал комплекс зданий и сооружений, расположенных на территории Новодворского сельского совета Минского района на площади более 3,8 га. Покупатель - частная фирма - был единственным участником торгов, поэтому смог приобрести объект с повышением начальной цены на 5%. Аукцион можно назвать успешным, поскольку этот лагерь был выставлен впервые и сразу же привлек интерес", - отметили в отделе по распоряжению государственным имуществом фонда "Минскгоримущество".

Согласно условиям продажи, новый собственник может разместить на выкупленных площадях объекты физкультурно-оздоровительного, спортивного или рекреационного назначения.

Специалисты фонда отмечают, что подобная недвижимость в лесных и лесопарковых зонах пользуется спросом у бизнеса. Например, на состоявшихся 10 января торгах, в которых участвовали несколько потенциальных покупателей, было продано имущество детского оздоровительного лагеря "Зеленое" в Ждановичском сельсовете.

Всего в текущем году на продажу выставлено 38 объектов недвижимости, в том числе в перечень вошло 30 изолированных помещений в разных районах столицы. В 2017 году состоялось 64 аукциона по продаже 30 объектов госсобственности, из них 20 реализовано. Наибольшим спросом пользуются изолированные помещения.-0-