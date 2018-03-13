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Лайфхаки по уборке дома от "Сэльвин-Про"

Общество 13.03.2018 | 09:00

"Сэльвин-Про" - белорусский производитель, который уже на протяжении более 20 лет стоит на страже порядка в буквальном смысле этого слова. Звучит как работа супергероя одного из голливудских фильмов, но ведь и поддержание чистоты во всех домах страны - задача не из легких. Залогом такой чистоты является использование качественных моющих средств. Именно за этим и следят специалисты "Сэльвин-Про". В ассортиментный портфель компании входят средства "Clean TONE", "Washing TONE", "Хозяюшка", "911" и "Белизна-Блеск", которые по праву получили положительную оценку у миллионов покупателей и завоевали их лояльность.

Производством качественных моющих средств не ограничивается деятельность "Сэльвин-Про". Помимо этого, компания прилагает усилия, чтобы повысить культуру чистоты и привить положительное отношение к процессу уборки. Так, одним из способов продемонстрировать это стала организованная акция "911. Искусство чистых труб". Для знакомства с брендом "911", формула которого эффективно борется с любыми проблемами труб, в торговых центрах были установлены промостойки с импровизированными трубами. Как только кто-то из прохожих пользовался средством, безмолвный музыкант, стоящий рядом, начинал искусно играть на духовом инструменте. Ведь чистые трубы - это искусство.

В рамках проводимой активности специалисты компании решили поделиться рядом советов, которые способны улучшить результат уборки. Учитывая тот факт, что зимняя спячка подходит к концу и на арену выходит весна, есть повод ознакомиться с этими советами и приступить к капитальной подготовке дома к теплой и цветущей поре.

Кухня

Кухня - комната, в который должен поддерживаться особый порядок. Здесь происходит прием пищи, поэтому определенный уровень стерильности является обязательным условием. При этом уборка на кухне осуществляется каждый день: необходимо ежедневно мыть посуду, выносить мусор, протирать открытые поверхности. Однако не должна оставаться без внимания и бытовая техника. Со временем в чайнике скапливается накипь, правильное удаление которой способствует долгой работе техники. Многими хозяйками игнорируется посуда, которая не используется ежедневно. Однако она в неменьшей степени накапливает пыль и вредные микроорганизмы. Тщательная очистка всех шкафов с последовательным мытьем всех элементов - секрет чистой кухни. Не стоит забывать про "царя" кухни - холодильник. Хотя бы раз в месяц следует доставать все хранимые продукты и тщательно вымывать все части техники.

Средства, которые пригодятся в наведении порядка на кухне:

- средство для мытья посуды "Хозяюшка",

- средство для удаления накипи "911",

- чистящее средство для холодильников и морозильных камер "Clean TONE".

Ванная комната

Есть у многих людей такая особенность - предпринимать что-то только тогда, когда проблема приобрела видимые масштабы. Чаще всего это касается канализационных труб. Только в тот момент, когда раковиной становится невозможно пользоваться из-за того, что она забита, люди вызывают профессиональных работников. Во избежание таких ситуаций достаточно провести профилактическую работу и залить специальное средство. Во время капитальной уборки необходимо уделить внимание тем местам, которые часто приходилось игнорировать: отодвинуть стиральную машину, заглянуть за все шкафчики. Несмотря на то, что шторка для душа еженедельно "принимает душ", она является полноценным домом для микробов. Простая стирка способна полностью решить эту проблему. Вооружившись устойчивым стулом, следует протереть плитку по всей площади ванной комнаты.

Средства, которые пригодятся в наведении порядка в ванной комнате:

- активные гранулы против засоров "911",

- универсальный стиральный порошок "Washing TONE",

- санитарно-гигиеническое средство с активным хлором "Clean TONE".

Спальная комната

В спальной комнате большое внимание стоит уделять текстилю, который визуально может не подавать виду загрязненности. Постельное белье стоит менять не реже, чем раз в неделю. А вот во время капитальной уборки приходит время перестирать шторы и диванные чехлы. Стирать следует согласно их материалу, цвету, текстуре. Накануне весны полезным действием станет пересмотр гардероба. Пришло время пересмотреть вещи: от некоторых можно смело избавиться, другие необходимо перестирать и подготовить к хранению. Чтобы вовремя увидеть солнечные лучи, лучше заняться мытьем окон. Дождавшись теплой безветренной погоды, подготовьте инструменты и моющие.

Средства, которые пригодятся в наведении порядка в спальне:

- универсальное средство для ковров и обивки мягкой мебели "Clean TONE",

- жидкое средство для стирки "Washing TONE".

Ознакомиться с полным ассортиментом белорусского компании "Сэльвин-Про" можно на сайте компании.

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