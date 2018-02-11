Латвия работает над облегчением въезда белорусских болельщиков на ЧМ по хоккею-2021

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия работает над решением по облегчению въезда белорусских болельщиков на Чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Минске и Риге в 2021 году. Об этом сегодня в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Республике Беларусь Мартиньш Вирсис, сообщает БЕЛТА.

"Что касается Чемпионата мира по хоккею, то мы действительно найдем ту формулу, когда болельщики могли бы на основании какого-то документа быстро пересекать границу и быть в Риге или Минске. У нас создана специальная рабочая группа с представителями таможенной и пограничной служб, МИД, консульства, чтобы найти это решение. Убежден, что выгодное решение для болельщиков будет найдено", - заявил он. Посол добавил, что это коснется не только белорусских но и российских болельщиков.

Беларусь и Латвия примут чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Об этом стало известно 19 мая 2017 года по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне. Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в январе 2017 года. Планируется, что финал и полуфинальные матчи чемпионата мира 2021 года пройдут в Минске.-0-