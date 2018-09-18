ЛДП поддерживает либерализацию ответственности по экономическим преступлениям в Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Либерально-демократическая партия Беларуси (ЛДП) поддерживает либерализацию ответственности по экономическим преступлениям. Об этом сегодня журналистам заявил первый заместитель председателя ЛДП Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

ЛДП, по словам Олега Гайдукевича, выступает за то, чтобы декриминализировать законодательство в части экономических преступлений. Предпринимателей, убежден он, нужно наказывать рублем, а тюремные сроки необходимо назначать за серьезные преступления, такие, как, например, вывод средств за пределы страны.

Первый заместитель председателя ЛДП напомнил, что в Беларуси принят пакет документов, направленных на развитие деловой инициативы. Партия, по его словам, намерена поддерживать их исполнение на местах.

Олег Гайдукевич озвучил еще ряд партийных инициатив, подготовленных для местных Советов депутатов, парламента. Так, ЛДП готовит предложения по ужесточению ответственности родителей, которые подпадают по действие декрета №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях".

Кроме того, первый зампред ЛДП рассказал о ее планах на новый политический сезон, развитии международного партийного сотрудничества.

Как сообщалось, в июне Палата представителей приняла в первом чтении поправки о смягчении уголовной ответственности по некоторым экономическим и наркотическим преступлениям. Проект закона о внесении изменений в некоторые кодексы учитывает более 100 предложений 14 государственных органов. Документ предусматривает либерализацию ответственности за экономические преступления: сокращается сфера применения лишения свободы, изменение категорий отдельных экономических преступлений, декриминализация деяний, не связанных с причинением реального вреда, ущерба. Его крупный и особо крупный размер увеличены. Крупным будет признаваться размер ущерба, в тысячу раз превышающий базовую величину (базовая величина сейчас составляет Br24,5), особо крупным - в две тысячи. Сейчас это 250 и 1000 базовых соответственно. В УК закрепляются положения о том, что человеку, который впервые осуждается за экономические преступления, не представляющие большой общественной опасности, наказание в виде лишения свободы не назначается. При этом должны отсутствовать отягчающие обстоятельства. Четыре состава экономических преступлений переводятся в категорию менее тяжких, или не представляющих большой общественной опасности.-0-