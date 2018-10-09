Лебедев: для контроля за перемещением боевиков необходим онлайн-обмен данными о миграционной ситуации

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компетентным органам необходимо перевести в режим реального времени информационный обмен о миграционной ситуации. Об этом заявил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сегодня на открытии в Минске международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

В СНГ придают большое значение согласованным мерам в отношении лиц, которые возвращаются в страны Содружества после участия в действиях международных террористических организаций. "Здесь нужна достоверная информация о миграционной ситуации в конкретных регионах, а также о миграционных потоках лиц, которые представляют потенциальную опасность. Решение этой задачи возможно путем перевода информационного обмена между компетентными органами в режим реального времени", - считает Сергей Лебедев.

Государства СНГ рассматривают борьбу с терроризмом как одну из важнейших задач обеспечения национальной безопасности. "При этом мы выступаем за усиление широкого международного сотрудничества в данном направлении при центральной координирующей роли ООН на базе общепризнанных мировым сообществом правовых норм и принципов", - подчеркнул председатель Исполкома СНГ.

Международная конференция высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху" проходит в Минске 9-10 октября. Предусмотрены три сессии: "Имплементация концептуальной базы ОБСЕ для борьбы с терроризмом в цифровую эпоху", "Значение государственно-частных партнерств в предотвращении и борьбе с терроризмом онлайн", "Защита важнейших объектов инфраструктуры от террористических актов, исходящих из киберпространства". Участие в конференции принимают представители стран - участниц ОБСЕ и стран-партнеров, руководство ОДКБ, представители бизнес-сообщества и аналитических структур. Беларусь посетит руководство ОБСЕ, Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности. Организаторами мероприятия выступают Министерство иностранных дел Беларуси и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.-0-