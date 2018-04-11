Легендарные исследователи космического пространства соберутся в Беларуси на конгрессе

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов соберет в Беларуси легендарных исследователей космического пространства, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков, передает корреспондент БЕЛТА.
Международный космический конгресс пройдет в Минске 9-15 сентября. "Мы увидим здесь легендарных людей, которые занимались исследованиями космического пространства, участвовали в различных космических программах - Советского Союза, России, американских - по линии NASA", - отметил Александр Тузиков.
Как сообщалось, на конгресс приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.
Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств.-0-
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