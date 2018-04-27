Легкий: белорусским журналистам нужно учиться работе в интернет-пространстве

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским журналистам нужно учиться работе в интернет-пространстве. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Павла Легкого, нужно учить людей работать в современных медиа, правильно работать в интернет-пространстве, социальных сетях, потому что зачастую нет понимания, как нужно проводить стратегию в интернете.

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