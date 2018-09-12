Легкий: нужно воспитывать у молодых людей культуру чтения прессы

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий считает важным воспитывать у молодых людей культуру чтения прессы. Это он отметил во время XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам нужно как-то воспитывать у молодых людей культуру чтения периодической печати. Если мы хотим удержать за собой эту аудиторию, то мы должны учить людей читать газету, делать это занятие для них знакомым и понятным", - сказал Павел Легкий.

По его словам, это прямая задача самих редакций. "Это небезнадежное дело. В последнее время, как показывает наблюдение, интерес к книге осторожно возрождается. В метро три-четыре года назад на один вагон был один читающий. Сегодня читающих, особенно молодых людей, стало больше. Книга отвоевывает свои позиции. Возможно, когда-то это произойдет и с периодической печатью, если этим заниматься и пытаться проблему решать", - отметил первый замминистра.-0-