Легкий: выставка СМИ становится площадкой для продвижения брендов

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка СМИ становится площадкой для продвижения брендов. Такое мнение высказал на пресс-конференции заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня конкуренция не СМИ, а брендов, контентов. И выставку СМИ нужно использовать как площадку для продвижения брендов на информационном поле", - сказал Павел Легкий.

Особенностью XХII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі" станет широкое представление региональной прессы, а также работа детских площадок. Ребята смогут попробовать под руководством опытных профессионалов создать сюжеты и написать статьи, которые, не исключено, увидят свет.

На выставке пройдет церемония награждения победителей XIV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера", на которую поступило 260 заявок.

XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" откроется 3 мая в 12.00. Она продлится в течение трех дней. Всего ожидается участие 400 средств массовой информации, которые представят 54 стенда.

Будут представлены средства массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Китая, Турции и других стран. Экспозиционная площадь выставки составит 1 тыс. кв.м.

XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в выставочном комплексе по адресу пр. Победителей, 14. Вход на выставку свободный.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-