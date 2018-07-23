Леонид Якубович на открытии ЧМ по вертолетному спорту выступит на Ми-2

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Леонид Якубович на Ми-2 примет участие в открытии чемпионата мира по вертолетному спорту. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный секретарь Белорусской федерации авиационного спорта Антон Быстров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Леонид Якубович вместе с мастером спорта СССР по вертолетному спорту, бронзовым призером чемпионата СССР и серебряным призером чемпионатов России по вертолетному спорту Гарри Георковым на Ми-2 примет участие в открытии чемпионата мира завтра на аэродроме Липки", - сказал Антон Быстров.

Вертолет прославленного пилота продемонстрирует зрителям фигуры пилотажа "воронку на хвосте", боевые развороты, а также проход над землей на высоте 2-3 м.

Известный телеведущий остался под большим впечатлением от авиационной техники, представленной на аэродроме Боровая. "Я побывал почти во всех странах мира, и где бы ни был, почти везде летал. Но такого музея я нигде в мире не видел. Это не просто музейная техника в отличном состоянии, это история страны, в которой мы все жили, выросли. История страны, которая победила, вот она стоит перед вами. Что самое поразительное, этого тоже нигде нет, все открыто. Дети приходили сюда в воскресенье, я их видел, заходили на любой борт, в кабину. Это важно. Ничего нет дороже памяти, вот она здесь живая", - отметил Леонид Якубович.

Открытие чемпионата мира по вертолетному спорту пройдет 24 июля на аэродроме Липки. В соревнованиях примут участие около 36 экипажей из разных стран. Беларусь выставила на вертолетный чемпионат семь экипажей. Участникам ЧМ предстоит соревноваться в развозке грузов, навигации, параллельном полете на точность и командной эстафете, а также в фирменной дисциплине - слалом, когда из парящего вертолета нужно спустить на канате ведро, наполнить его водой из бочки, пронести через ворота и поставить на стол.

В выходные также пройдут вертолетные гонки - их можно будет увидеть во время авиационного фестиваля #Пронебо. Победителя определят в формате "на выбывание": после квалификации восемь лучших экипажей выйдут в финал, где будут соревноваться по парам. Посмотреть на воздушные бои можно будет бесплатно на аэродроме Боровая. На фестивале представят около 30 летательных аппаратов: аэростаты, вертолеты, автожиры и самолеты, в том числе легендарный "ночной бомбардировщик" По-2.

Фестиваль и мировой чемпионат станут последними мероприятиями по авиационной тематике, которые пройдут на аэродроме Боровая до его полного закрытия осенью.-0-

Фото Максима Гучека

Пилоты из Австрии, Польши и России примут участие в ЧМ на своих вертолетах Открытие чемпионата мира по вертолетному спорту пройдет 24 июля на аэродроме Липки. В соревнованиях примут участие около 36 экипажей из разных стран.