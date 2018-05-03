3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лес белорусско-армянской дружбы посадили на берегу озера Севан в Армении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Земли, расположенные в Ахтамарском лесничестве Севанского участка национального парка "Севан", отныне украшают белорусские сосны. Лесоводы двух стран посадили на берегу озера почти 10 га леса.

Договоренность о посадке леса белорусско-армянской дружбы была достигнута еще в октябре 2017 года во время тринадцатого заседания межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Всего армянской стороне было передано 49 180 сеянцев сосны, из них 12 380 - с закрытой корневой системой. Лесопосадочный материал для реализации проекта на безвозмездной основе предоставили Борисовский опытный и Ивацевичский лесхозы. Чтобы украсить берег озера Севан, белорусским сеянцам пришлось преодолеть почти 3 тыс. км. Их перевозили в специальных условиях, при пониженном температурном режиме, благодаря чему удалось сохранить качество посадочного материала. С помощью УП "Беллесэкспорт" армянская сторона была также обеспечена необходимым инвентарем: корзинами для переноски посадочного материала с закрытой корневой системой, посадочными трубами для сеянцев и мечами Колесова.

Министерство лесного хозяйства Беларуси давно развивает сотрудничество с Арменией. Лесоводы двух стран заинтересованы в обмене опытом и технологиями. В октябре 2017 года, посещая Минск, министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян подчеркнул, что армянская сторона особое значение придает вопросу сохранения лесов, но заинтересована и в других проектах, к примеру, по производству пеллет.-0-