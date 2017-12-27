Лесхозы Беларуси реализовали более 70 тыс. новогодних деревьев

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Беларуси реализовали 70 277 новогодних деревьев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Традиционно наибольшим спросом у покупателей пользуются пушистые ели, однако в качестве главного новогоднего атрибута белорусы выбирают и сосны. Из общего количества реализованных деревьев их продано более 5 тыс. Кроме того, лесхозы предлагают своим покупателям новогодние букеты (продано более 2 тыс.) и деревья в кадках (516).

В целом по стране отмечается увеличение спроса на новогодние деревья. "Это подтверждает и статистика: в прошлом году за аналогичный период было реализовано 66 263 ели и сосны", - рассказали в пресс-службе.

Всего в 2017 году лесхозы Беларуси подготовили к предстоящим праздникам около 180 тыс. новогодних деревьев. Их стоимость в различных регионах Беларуси отличается. Традиционно наиболее низкие цены на новогодние деревья в лесничествах. Продукция лесхозов представлена более чем в 1,1 тыс. торговых точек по всей стране.-0-