Лесистость территории Беларуси к 2021 году планируется увеличить до 40,1%

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство лесного хозяйства планирует к 2021 году увеличить лесистость территории Беларуси до 40,1% для достижения Целей устойчивого развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

В настоящее время лесистость территории Беларуси составляет 39,8%.

Также в планах к 2021 году увеличение среднего запаса лесных насаждений до 210 куб.м на 1 га. Средний объем заготовки древесины составит до 2,5 куб.м с 1 га площади лесных земель.

В пресс-службе отметили, что Министерство лесного хозяйства Беларуси принимает активное участие в достижении Целей устойчивого развития. Специалисты ведомства участвовали в разработке стратегии адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата до 2050 года, Национального плана действий по внедрению принципов зеленой экономики в лесное хозяйство Беларуси до 2030 года и ряда других документов.

Около 1,6 млрд человек в мире сегодня добывают средства к существованию именно за счет лесных богатств. В лесах обитает более 80% наземных видов животных, растений и насекомых. Понимая это, международное сообщество объединяется в решении глобальных проблем. И Беларусь - не исключение. Страна является участницей Парижского соглашения к рамочной конвенции ООН об изменении климата и сейчас занимается его реализацией.-0-