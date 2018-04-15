15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесное хозяйство Беларуси готово полностью обеспечить мощности деревообрабатывающих предприятий. Об этом заявил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа в программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Среди первоочередных задач в развитии отрасли Виталий Дрожжа назвал бесперебойное обеспечение сырьем деревообрабатывающих предприятий. "Составлен баланс сырья, который позволяет обеспечить все предприятия деревообработки сырьем в необходимом количестве. Лесное хозяйство – динамично развивающаяся отрасль, за последние годы много средств вложено в ее модернизацию. Могу с полной уверенность сказать, что сырья хватит", - подчеркнул министр.

По его словам, в Беларуси активно ведется разработка системы электронного учета древесины, которую планируется внедрить в 2020 году. "Она позволит упростить учет, сделать его более качественным и точным, а также исключить лишнее участие человека", - добавил Виталий Дрожжа.

Он отметил, что согласно тенденции последних десятилетий, площадь лесов в Беларуси увеличивается. Около 40% территории страны покрыто лесами.-0-