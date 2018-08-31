Летевший из Москвы в Рим ребенок после осмотра медиков продолжил путешествие

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летевший из Москвы в Рим семилетний пассажир "Боинга" после осмотра белорусских медиков продолжил путешествие, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

Ребенок находился в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Проведенная диагностика показала, что у него нет аппендицита, как и других экстренных состояний.

Как сообщалось, самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва-Рим, 30 августа совершил вынужденную посадку в Минске. Такое решение было принято из-за сильного недомогания у ребенка.-0-