Летний лагерь футбольной академии миланского "Интера" начал свою работу в Минске

Первые тренировки состоялись сегодня на новом современном искусственном покрытии на базе футбольной школы Николая Мурашко в Курасовщине. По случаю открытия тренинг-кэмпа состоялась торжественная линейка, которую вел известный белорусский телекомментатор "Беларусь 5" Николай Ходасевич. Руководство академии и футбольной школы, тренеры пожелали ребятам плодотворных занятий и выразили надежду, что многие из юных игроков в будущем смогут добиться значительного прогресса в своем мастерстве.

Линейка в академии "Интера"

Современное поле для юных игроков

Перед линейкой в академии "Интера"

В занятиях приняли участие более 50 ребят от 7 лет, которые в течение недели будут работать под руководством итальянских и белорусских специалистов, по результатам тренировок лучшие футболисты смогут поступить в академию именитого итальянского клуба, которая откроется в Минске в сентябре. Итальянские тренеры приехали на две недели, вторая смена лагеря начнется 11 июня. За занятиями пристально наблюдал технический директор академии "Интера" Марко Монти.

Юные футболисты внимательно слушают задание на тренировку

"Белорусскому футболу в подготовке юных игроков необходимы новые технологии, и предложение о сотрудничестве с академией миланского "Интера", уверен, поможет белорусским ребятам, которые мечтают об успешной карьере футболиста, раскрыть свой потенциал. С момента основания нашей футбольной школы мы не стремимся к сиюминутному результату, а развиваем индивидуальные навыки юных футболистов, стараемся им привить любовь к игре, к спорту. Многие европейские академии работают в этом же направлении и готовят техничных, умеющих мыслить на поле футболистов, способных закрепиться в профессиональных клубах", - рассказал руководитель футбольной школы Николай Мурашко.

Николай Мурашко

Технический директор академии итальянского "Интера" Марко Монти отметил, что при помощи итальянских специалистов в ходе стартовавшего летнего лагеря будут определены перспективные юные игроки, которые далее смогут развивать свое мастерство под руководством европейских специалистов. "Тренеры академии легендарного "Интера" хотят сделать вместе с белорусскими тренерами такую структуру, которая позволит воспитывать футболистов с юного возраста. У нас нет цели найти перспективного мальчишку и увезти его в Италию. Мы хотим привить вашим специалистам, молодым игрокам философию - как тренироваться, как получать от занятий удовольствие, что важно для детей. Сразу отмечу, что в Беларуси много перспективных мальчишек и даже девчонок, которые пришли к нам сегодня. Работать очень интересно, тем более и база соответствует, мы занимаемся на одном из лучших полей в Минске, что немаловажно для технического совершенствования ребят", - подчеркнул Марко Монти.

Марко Монти

Среди мальчишек на сегодняшней линейке была и футболистка

Первый удар нанес Марко Монти

Тренеры летнего лагеря академии "Интера"

Летний лагерь итальянского "Интера" проходит в спорткомплексе по улице Серова, где ребята тренируются на современном искусственном покрытии, созданы условия для короткого отдыха, организовано питание между занятиями. Как отметили организаторы летнего лагеря, возведение футбольной базы для академии должно завершиться к сентябрю - к открытию академии "Интера" ФШМ-Минск. Это будет один из лучших комплексов для занятий с юными футболистами.

Первая тренировка лагеря академии завершилась общей фотографией