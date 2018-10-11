life:) запустил акцию ко Дню матери

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Абоненты ife:) могут бесплатно получить интернет-трафик и использовать его в День матери, 14 октября, чтобы поздравить маму с праздником, сообщили БЕЛТА в пресс-службе мобильного оператора.
Для того, чтобы принять участие в акции "1400 МБ для общения с мамой", нужно по 14 октября включительно отправить бесплатное SMS с цифрой 1 на номер 9080. После этого life:) начислит 1400 МБ и пришлет об этом SMS.
Подарок будет действовать в течение одного дня - с 0.00 по 23.59 14 октября. Абоненты могут отправить открытку, ролик или сделать видеозвонок.-0-
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