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Лига добровольного труда молодежи выступит партнером II Европейских игр

Общество 19.07.2018 | 20:25
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лига добровольного труда молодежи выступит партнером II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции Игр.

Одним из направлений взаимодействия станет работа по привлечению иностранных волонтеров к проведению Европейских игр 2019 года в Минске. Кроме того, сотрудники лиги примут участие в обучении волонтеров основам межкультурной коммуникации.

В ходе сотрудничества лига окажет информационную поддержку дирекции по продвижению II Европейских игр, популяризации видов спорта, входящих в программу соревнований.

Лига добровольного труда молодежи - некоммерческая общественная молодежная организация, созданная с целью сохранения традиций студенческих отрядов и развития добровольческого (волонтерского) движения в Беларуси. Инициатором создания организации стала команда руководителей молодежных, студенческих отрядов. Лига добровольного труда молодежи является членом нескольких международных организаций и входит в Альянс европейских волонтерских организаций (Alliance of European Voluntary Service Organisations) с 1998 года, в Y-E-N (Youth Express Network) - c 2016 года. У лиги есть аккредитация на отправку и прием волонтеров по программе Европейской волонтерской службы и партнеры более чем в 30 странах.-0-

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Евроигры, Европейские игры, молодежь
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