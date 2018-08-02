Линейку электровелосипедов представят белорусские ученые на выставке в НАН в августе

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Линейку электровелосипедов представят белорусские ученые на выставке в Национальной академии наук в конце августа, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник коммерческого отдела ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси Андрей Подобед.
"Сейчас мы готовим линейку электровелосипедов. Планируем представить ее на выставке в здании Президиума Национальной академии наук Беларуси в конце августа. Презентуем городской электровелосипед, электровелосипеды на базе складных рам, женские. В линейке будут модели, отличающиеся по размерам и назначению", - сказал Андрей Подобед.
ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон" НАН Беларуси под заказ изготавливает комплекты мотор-колес для электровелосипедов, но сам отечественный индивидуальный электротранспорт еще не поступил в продажу.
На заводе была проведена модернизация мотор-колеса для легких транспортных средств, разработан новый блок управления и программное обеспечение. Именно на базе этого мотор-колеса и разрабатывается отечественный индивидуальный электротранспорт: электровелосипеды, электроскутеры, электросамокаты, электромотоциклы, электроквадроциклы. Сейчас на заводе подготавливается сборочный цех, и, после того как изделия пройдут испытания и сертификацию, планируется начать серийное производство.-0-
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