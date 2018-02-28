Литературные связи Беларуси и России содействуют развитию понимания между народами - Рапота

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литературные связи Беларуси и России содействуют развитию понимания между народами двух стран. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Григория Рапоты, Союзное государство стремится внести свой вклад в развитие литературных контактов Беларуси и России. На выставочном стенде СГ - книги, изданные совместно. Они посвящены истории, искусству, географии, культуре, писательской деятельности, различным аспектам жизни двух государств. Так, в прошлом году выпущена книга, посвященная Франциску Скорине. Раз в два года выходит альманах молодых писателей Беларуси и России, авторов короткого рассказа. Госсекретарь отметил, что в целом проводится большая работа в сфере литературной деятельности. В том числе много сил было направлено на поиски архивных документов Максима Богдановича; в нынешнем году будет отмечаться 150 лет со дня рождения Максима Горького, и по этому случаю планируется большое число мероприятий.

По мнению Григория Рапоты, культура, литературная деятельность - та сфера, которая сближает людей, а это порождает понимание и симпатию.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка посвящена теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран. В выставке принимают участие 32 страны, всего 360 экспонентов подготовили свои коллекции книг.

Страна - почетный гость XXV Минской МКВЯ - Сербия. Центральный экспонент - Казахстан.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 с 28 февраля по 4 марта. Организаторы выставки - Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел". Вход свободный.-0-