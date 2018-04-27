27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона начала принимать транспорт из "Каменного Лога", сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Как сообщалось, в сопредельном с "Каменным Логом" пунктом пропуска "Мядининкай" на литовской стороне днем 27 апреля отмечались перебои в электроснабжении.

"Сейчас электроснабжение восстановлено. Литовская сторона начала принимать транспорт", - отметили в Гродненской региональной таможне.

В настоящее время с белорусской стороны в "Каменном Логе" въезд в Литву ожидают почти 500 грузовых автомобилей. Перевозчиков просят учитывать эту информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-