27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона начала принимать транспорт из "Каменного Лога", сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Как сообщалось, в сопредельном с "Каменным Логом" пунктом пропуска "Мядининкай" на литовской стороне днем 27 апреля отмечались перебои в электроснабжении.
"Сейчас электроснабжение восстановлено. Литовская сторона начала принимать транспорт", - отметили в Гродненской региональной таможне.
В настоящее время с белорусской стороны в "Каменном Логе" въезд в Литву ожидают почти 500 грузовых автомобилей. Перевозчиков просят учитывать эту информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.-0-
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