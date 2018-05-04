Литовская сторона временно не принимает грузовой транспорт из-за сбоя информационных систем

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Литовская сторона из-за сбоя своих информационных систем временно не принимает грузовой транспорт. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

С 4 до 6 часов 4 мая сопредельной стороной оформление производилось в ручном режиме.

"На данный момент работа программных продуктов не восстановлена, в связи с чем литовской стороной грузовые транспортные средства не принимаются", - отметили в Гродненской региональной таможне. Сейчас въезда в Литву ожидают свыше 260 большегрузных автомобилей. Возможно скопление транспортных в районе границы.

Перевозчиков просят учитывать эту информацию.-0-