5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская таможенная служба продолжит восстановление программных продуктов до утра 6 мая, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
"Работа информационных систем литовской таможенной службы, сбои в которых произошли 4 мая, не восстановлена, в связи с чем прием грузовых транспортных средств сопредельной стороной осуществляется неритмично. Ремонтные работы по восстановлению программных продуктов продлеваются до 11.00 6 мая. В связи с переходом литовской таможенной службой на оформление в ручном режиме движение грузового транспорта на въезд в Литву будет затруднено", - отметили в Гродненской таможне.
Перевозчиков просят учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.
В настоящее время более 200 груженых транспортных средств, уже прошедших контроль на белорусской стороне, находятся в пунктах пропуска и ожидают въезд в Литву. Еще около 400 автомобилей находятся перед пунктами пропуска.-0-
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