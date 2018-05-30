30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская таможня временно прекратила оформление грузового транспорта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного пограничного комитета.

"По информации сопредельной стороны, в связи со сбоем программного обеспечения нарушена работа баз данных таможенного оформления во всех литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью. В связи с этим литовская сторона прекратила оформление грузового транспорта. Учитывая данный фактор, возможно образование очередей автопоездов на данном направлении", - говорится в сообщении.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

О возобновлении оформления грузового транспорта литовской таможенной службой будет сообщено дополнительно.-0-