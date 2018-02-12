Лицеисты БГУ победили на республиканском турнире юных физиков

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицеисты БГУ победили на XXVI Республиканском турнире юных физиков, который сегодня завершился в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Обладателями дипломов II степени стали три команды: две сборные БНТУ и старшеклассники школ Воронежа (Россия). Дипломами III степени награждены столичная гимназия №61, Несвижская гимназия, сборная-2 школ Воронежа.

Всего в интеллектуальных соревнованиях участвовали 75 школьников из Беларуси и России, которые выступили в составе 15 команд. Сборные состязались в нескольких физических боях, где выступили с докладами, защищали собственное решение задачи, оспаривали мнение оппонентов и рецензировали работы своих конкурентов.

Из лучших участников турнира будет сформирована команда, которая представит Беларусь на международном турнире юных физиков, который пройдет в июле в Пекине (Китай).

Турнир юных физиков - командное соревнование учащихся старших классов в решении физических проблем. Первый турнир состоялся в марте 1979 году как продолжение физбоев между сборными из Москвы и Подмосковья. В начале 80-х годов ХХ века в турнире стали принимать участие команды из других городов СССР, он получил статус всесоюзного. На всесоюзные турниры собиралось до 30 команд. В 1987 году на турнир прибыли команды из других государств, и он стал международным.-0-