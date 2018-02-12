Лицеисты БГУ победили на республиканском турнире юных физиков

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицеисты БГУ победили на XXVI Республиканском турнире юных физиков, который сегодня завершился в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Обладателями дипломов II степени стали три команды: две сборные БНТУ и старшеклассники школ Воронежа (Россия). Дипломами III степени награждены столичная гимназия №61, Несвижская гимназия, сборная-2 школ Воронежа.
Всего в интеллектуальных соревнованиях участвовали 75 школьников из Беларуси и России, которые выступили в составе 15 команд. Сборные состязались в нескольких физических боях, где выступили с докладами, защищали собственное решение задачи, оспаривали мнение оппонентов и рецензировали работы своих конкурентов.
Из лучших участников турнира будет сформирована команда, которая представит Беларусь на международном турнире юных физиков, который пройдет в июле в Пекине (Китай).
Турнир юных физиков - командное соревнование учащихся старших классов в решении физических проблем. Первый турнир состоялся в марте 1979 году как продолжение физбоев между сборными из Москвы и Подмосковья. В начале 80-х годов ХХ века в турнире стали принимать участие команды из других городов СССР, он получил статус всесоюзного. На всесоюзные турниры собиралось до 30 команд. В 1987 году на турнир прибыли команды из других государств, и он стал международным.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4499 BYN
|2.445 BYN
|2.45 BYN
|USD
|1.9959 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.4423 BYN
|3.43 BYN
|3.44 BYN