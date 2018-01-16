Лицеисты БГУ стали призерами международной олимпиады по математике, физике и информатике в Алматы

16 января, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Лицеисты БГУ завоевали восемь медалей на XIV Международной Жаутыковской олимпиаде школьников по математике, физике и информатике, которая прошла 10-15 января в Алматы (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
По математике серебряные медали завоевали 11-классники Арина Голубицкая и Андрей Шакель. Бронза в этой категории на счету лицеиста из 10 класса Владислава Зверика.
По физике третье место завоевали 11-классники Евгений Ганкович и Владислав Федурко. В число лучших информатиков вошли серебряный призер 11-классник Никита Сечко и обладатели бронзы 11-классник Роман Михнюк и 10-классник Егор Коледа.
Руководителями команды выступили учитель математики Лицея БГУ Татьяна Бахтина и третьекурсник физического факультета Артем Пивоварчик.
В состав международного жюри по математике вошел доцент кафедры высшей алгебры и защиты информации механико-математического факультета БГУ Игорь Воронович, а по физике - заведующий кафедрой общей физики физического факультета Анатолий Слободянюк.
В XIV Международной Жаутыковской олимпиаде приняли участие более 470 человек в составе 70 команд из 15 стран.
Международная Жаутыковская олимпиада проводится в честь известного казахстанского академика и видного ученого-математика Орымбека Жаутыкова. Это совместный проект республиканского научно-практического центра "Дарын" и Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната имени Орымбека Жаутыкова для одаренных детей.-0-
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