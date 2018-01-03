Лицензирование экскурсоводов позволит повысить туристическую привлекательность Беларуси - Марзалюк

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензирование экскурсоводов позволит повысить туристическую привлекательность Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.

Депутаты предлагают продумать эффективные механизмы контроля за качеством проведения экскурсий. "Чтобы сформировать позитивный имидж страны у туристов, нам необходимо лицензирование экскурсионной деятельности и утверждение канонических текстов экскурсий", - убежден Игорь Марзалюк. Он обратил внимание, что пока в Беларуси проводить экскурсии могут и люди, не имеющие аккредитации. Такое невозможно себе представить в других странах, например, в Польше, где нелегальным экскурсоводам грозит штраф.

Рассказывать туристам о Беларуси должны профессионалы, которые будут использовать при этом лицензированные материалы. Это не значит, что экскурсовод не сможет вносить свои изюминки. Речь идет о том, чтобы содержание экскурсий было выверенным с точки зрения науки, исторической правды, пояснил парламентарий. В 2018 году депутаты планируют продолжить совместно с заинтересованными ведомствами работу над соответствующими изменениями в законодательстве. "Нужно брать за основу европейские стандарты и создавать нормальную схему", - отметил Игорь Марзалюк.

Депутат рассказал о других планах профильной комиссии. Так, парламентарии рассчитывают вынести на весеннюю сессию поправки в закон об авторском праве и смежных правах, которые предусматривают, в частности, введение открытых лицензий. Этот законопроект активно обсуждается заинтересованными сторонами. Но самым главным документом станет Кодекс об образовании. По словам Игоря Марзалюка, если новая редакция поступит в парламент зимой, то уже весной состоятся парламентские слушания по предложенным поправкам.-0-