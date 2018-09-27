Ляшенко оставил запись в траурной книге в связи со смертью президента Вьетнама

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко посетил сегодня посольство Вьетнама в Беларуси и оставил запись в траурной книге в связи со смертью президента Вьетнама Чан Дай Куанга, передает корреспондент БЕЛТА.
От имени белорусского правительства вице-премьер выразил глубокие и искренние соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама.
"Мы высоко ценим его личный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе, - отметил Игорь Ляшенко. - Чан Дай Куанг навсегда останется в наших сердцах как верный друг Беларуси, внесший весомый вклад в развитие двусторонних отношений между нашими государствами".
Чан Дай Куанг, занимавший пост президента Вьетнама с апреля 2016 года, умер в возрасте 61 года после продолжительной болезни. Его похоронили с высшими воинскими почестями на малой родине в провинции Ниньбинь.-0-
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