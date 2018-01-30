Люди с более высоким уровнем жизни гораздо больше подвержены стрессу - Белстат

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди с более высоким уровнем жизни гораздо больше подвержены стрессу, чем менее обеспеченные граждане. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Национальный статистический комитет при выборочном обследовании домашних хозяйств по уровню жизни провел модульное обследование, чтобы изучить отношение населения к здоровому образу жизни. Программа включала вопросы об оценке населением состояния своего здоровья, об отношении к нему как к ценности, о способах его укрепления и сохранения, о занятиях физической культурой и спортом, о распространенности вредных привычек.

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