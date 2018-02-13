Люди труда стали героями проекта БЕЛТА "Сэрцам адданыя роднай зямлi"

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Билборды "Сэрцам адданыя роднай зямлi" с портретами профессионалов своего дела начали появляться на улицах белорусских городов. Серия плакатов с изображением людей труда - новый проект БЕЛТА.

Билборды серии "Сэрцам адданыя роднай зямлі" в Витебске

Героями проекта стали 28 человек - по четыре от каждой области и Минска. Учителя, врачи, водители, работники сельхозпредприятий и представители других профессий, которые ежедневным трудом демонстрируют преданность делу и родной земле, теперь будут еще и служить примером для всех белорусов.

Билборды серии "Сэрцам адданыя роднай зямлі" в Гомеле

Среди них - оператор машинного доения ОАО "Почапово" Брестской области Татьяна Мелюх, учитель физики и информатики СШ №3 города Береза Константин Ковалевич, прядильщик РУПТП "Оршанский льнокомбинат" Лариса Литвинова, кондитер ОАО "Гомельхлебпром" Дмитрий Антипенко, стекловар ОАО "Завод "Оптик" Витольд Ненартович, социальный работник Круглянского районного центра социального обслуживания населения Людмила Ковалева, старший участковый инспектор Могилевского РОВД Василий Лагуновский, фельдшер городской станции скорой медицинской помощи Минска Анна Довнар.

Билборды серии "Сэрцам адданыя роднай зямлі" в Гродно

Ожидается, что плакаты будут размещены на билбордах во всех регионах Беларуси.

Всю серию можно посмотреть на сайте БЕЛТА в разделе "Плакаты".