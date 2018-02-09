Лоукостеру "Победа" предложили такие же тарифы, как и другим российским авиакомпаниям - Меликян

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лоукостеру "Победа" предложили такие же тарифы, как и другим российским авиакомпаниям, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян перед началом итоговой коллегии Министерства транспорта и коммуникаций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера была встреча с представителем авиакомпании "Победа", которому мы объяснили, что тарифы, предлагаемые им, ничем не отличаются от тарифов, по которым работают "Аэрофлот", "Ютэйр", "Ямал". Эти три российские авиакомпании на регулярной основе совершают рейсы в Минск. Никаких специальных завышенных тарифов для "Победы" нет", - подчеркнул Дмитрий Меликян.

Гендиректор аэропорта пояснил, что тарифы в Беларуси регулирует МАРТ. "Есть тарифы для иностранных компаний, российских авиакомпаний и есть наши внутренние тарифы. Эти тарифы есть в открытом доступе", - сказал он.

В российских СМИ на днях появилась информация, что авиакомпанию "Победа" не устраивают тарифы, которые предложил Национальный аэропорт Минск для обслуживания рейса Санкт-Петербург - Минск.

Как сообщалось, российская авиакомпания "Победа" в декабре 2017 года получила аккредитацию на две линии: Санкт-Петербург - Минск и Москва - Гомель. С 16 февраля они могут выполнять полеты в Гомель, а с 25 марта - в Минск.-0-