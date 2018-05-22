Лучшего командира батальона радиоэлектронной борьбы определят в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего по полевой выучке командира батальона (роты, взвода) воинских частей радиоэлектронной борьбы определят в Вооруженных Силах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Состязание проходит 22-24 мая на базе 228-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы. Участники покажут свои знания и умения по предметам профессионально-должностной подготовки. В мероприятии примут участие все командиры батальонов, рот, взводов от воинских частей РЭБ центрального подчинения, ВВС и войск ПВО, Северо-Западного и Западного оперативных командований. "Соревнование проводится в целях проверки уровня профессионально-должностной подготовки, совершенствования полевой выучки воинских частей РЭБ, а также стимулирования их профессионально-должностного роста", - отметили в военном ведомстве.

Во время состязания также будет определен лучший сержант-специалист радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил.-0-