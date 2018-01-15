15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего лесничего года определят в Беларуси, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Победитель конкурса профессионального мастерства получит диплом Минлесхоза и ценный подарок стоимостью до 50 базовых величин (сейчас БВ составляет Br24,5).

Побороться за звание "Лучшего лесничего года" смогут работники всех лесохозяйственных учреждений страны. Конкурс проходит в несколько этапов: вначале кандидатов от лесхозов рассматривают на областном уровне, затем его победители представляют ГПЛХО на республиканском этапе.

Определять лучшего лесничего года будет специально созданная комиссия. Она оценит участников по таким критериям, как выполнение показателей лесохозяйственной деятельности лесничеств, использование и внедрение передовых технологий ведения лесного хозяйства, развитие охотничьего и экологического туризма в лесничестве и др. Кроме того, будут учтены деловые и профессиональные качества конкурсантов, а также их стаж работы в организациях Министерства лесного хозяйства.

Конкурс "Лучший лесничий года" стал уже традиционным. Главная его цель - активизация работ лесничеств страны. Имя лучшего лесничего страны по итогам работы в прошлом году определят до 25 января. Победителя конкурса профессионального мастерства наградят на заседании итоговой коллегии ведомства.-0-