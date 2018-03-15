15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшего в Беларуси слесаря-инструментальщика механосборочных работ выберут 17 марта в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Республиканский этап конкурса профессионального мастерства "Белорусский мастер - 2018" пройдет на Минском тракторном заводе. Лучших слесарей-инструментальщиков представят на конкурс 30 предприятий со всей страны. Среди них ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "БелАЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Белшина", ОАО "Интеграл", Минский завод холодильников ЗАО "Атлант". Участники продемонстрируют свои знания и навыки в теории и практике.

Сообщается, что коллективными договорами предприятий предусмотрены материальные поощрения тех, кто успешно выступает на конкурсах профессионального мастерства. За победу даже может быть установлена ежемесячная надбавка к заработной плате. Кроме того, занявшего первое место в конкурсе "Белорусский мастер" ждет и приз от организатора мероприятия - Федерации профсоюзов Беларуси.-0-