Лучшие лаборатории и органы по сертификации объявят в Минске 8 июня

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 8 июня состоится церемония награждения победителей конкурса "Компетентность-2017", приуроченная ко Всемирному дню аккредитации (9 июня), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

"Этот конкурс проводится ежегодно с 2012 года с целью определения и поощрения лабораторий и органов по сертификации, которые являются эталоном профессионализма, лидерства в конкретной сфере услуг по оценке соответствия. Победителями конкурса становятся те субъекты, которые демонстрируют высокий уровень компетентности, грамотно занимаются укреплением своей профессиональной репутации и стремятся к повышению доверия потребителей своих услуг", - пояснили в пресс-службе.

В этом году лучших выбрали в 13 номинациях, связанных в том числе с сертификацией продукции, услуг и систем менеджмента. "При проведении конкурса было уделено внимание не только аккредитованным субъектам, но и экспертам по аккредитации. Учреждена специальная номинация для технических экспертов по аккредитации в сфере безопасности как для лабораторий, так и для органов по сертификации", - добавили в пресс-службе.

Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе рабочая группа на основе балльной оценки результатов работ по аккредитации за 2017 год определила 29 претендентов. На втором этапе независимая комиссия изучила заключение рабочей группы, проанализировала дополнительные материалы, представленные претендентами, и определила победителей в каждой номинации.

Беларусь имеет свою Национальную систему аккредитации, которая полностью отвечает международным требованиям. В настоящее время в ее реестр включено 2796 испытательных, поверочных, калибровочных лабораторий, 116 органов по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала и три инспекционных органа. Из них в сфере безопасности осуществляют деятельность 416 лабораторий и 21 орган по сертификации.

Девиз Всемирного дня аккредитации в нынешнем году - "Аккредитация: делая мир безопаснее". Он призван отразить роль аккредитации в обеспечении безопасного применения товаров и услуг, а также безопасных условий труда и жизнедеятельности.-0-