Лучшие милицейские семьи наградили в Молодечно

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чествование финалистов республиканской акции МВД "Семья! Служим вместе!" состоялось сегодня во Дворце культуры Молодечно, сообщили БЕЛТА в МВД.

Мероприятие проводится уже в 11-й раз. В этом году в финал вышли 14 семей, представляющие ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов, учреждения образования, департаменты охраны, исполнения наказаний МВД, а также внутренние войска МВД.

Открывая церемонию награждения, заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков поприветствовал лучшие милицейские семьи страны: "Ваша активная жизненная позиция - пример для подражания всем сотрудникам. Ваш вклад в сохранение духовно-нравственных ценностей, развитие служебных традиций, а также популяризацию идеала крепкой и дружной милицейской семьи огромен".

Среди финалистов акции - семья Фурс. Глава семейства подполковник милиции Виталий Фурс - старший преподаватель Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД. Он много внимания уделяет гражданско-патриотическому воспитанию курсантов. Инициирует экскурсии по историческим и памятным местам Минска, организует посещения кинотеатров, театров, спортивных площадок, музеев. Увлекается борьбой и дзюдо, чтением литературы. Супруга Светлана находится в декретном отпуске, но при этом успевает заниматься танцами, кулинарией и изучает психологию. Подрастают в семье три дочки и сын. Старшая Анастасия - ученица 8-го класса, занимается плаванием и рисованием. Пятиклассник Глеб увлекается футболом и спортивными бальными танцами, а ученица 3-го класса Мирослава любит рисовать. Самому маленькому члену семьи - Эмилии - скоро исполнится три года. Большая и дружная семья Фурс свободное время проводит вместе, посещая парк или кинотеатр, а также участвует в спортивных праздниках, проводимых МВД.

Финалистам вручены благодарности, дипломы и памятные подарки, а победители региональных конкурсов детского рисунка получили дипломы и наборы для рисования.

Праздничный вечер продолжился концертом с участием творческих коллективов региона, солистов духового оркестра ГУВД Мингорисполкома, центра культурно-воспитательной работы УВД Миноблисполкома, Могилевского института МВД, а также популярных исполнителей белорусской эстрады.

На площадке возле дворца разместилась выставка служебной техники и ретроавтомобилей, элементов вооружения и снаряжения. В холле учреждения можно было ознакомиться с фотохроникой проведения акции, продегустировать продукцию предприятий Минской области, послушать выступление молодечненского струнного квинтета.-0-