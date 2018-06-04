Лучшие шеф-повара Беларуси презентовали национальную кухню на фестивале во Франции

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители гильдии шеф-поваров Беларуси презентовали блюда национальной кухни на XIII Международном гастрономическом фестивале во Франции, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Франции.

Фестиваль проходил 2-3 июня в городе Мужен, объединив более ста шеф-поваров из различных стран. Почетными гостями в этом году стали представители Беларуси и Италии.

"Белорусские повара традиционно участвуют в фестивале по приглашению мэрии Мужена при содействии компании "Франс Групп" и посольства Беларуси во Франции, - отметили в диппредставительстве. - В этот раз белорусскую кухню представили Александр Чикилевский (председатель гильдии шеф-поваров Беларуси), Татьяна Назарук (почетный член гильдии), а также повара ресторанов категории премиум - Вячеслав Горбатов, Евгений Карюкин, Дмитрий Садовский и Андрей Лазарев. Они приготовили национальные блюда, вкусовые качества которых высоко оценила публика, иностранные шеф-повара и присутствовавшие представители ведущих СМИ Франции".

Также на фестивале была презентована белорусская продукция, в частности, продукты питания компании "АВС", ликеро-водочные изделия (ООО "Завод Бульбашъ") и продукция стеклозавода "Неман".

В Каннах 2 июня прошел вечер белорусской и итальянской кухни, который открыли мэр города Давид Лиснар и посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Он отметил, что исторически белорусская кухня связана с гастрономическими традициями Европы, однако сохранила свою самобытность и национальные особенности, что создает дополнительные возможности для привлечения туристов. В качестве подтверждения шесть белорусских шеф-поваров провели мастер-классы и представили блюда, приготовленные по старобелорусским рецептам в современной интерпретации, такие как форшмак из сельди со свекольным муссом и чатни из яблок; треска в цитрусовом маринаде, с кремом из жареного картофеля и попкорном из гречки; утиное филе, томленое в собственном соку, с перловой кашей, молодым горошком и соусом из лесных ягод, а также десерты - домашний сыр с клубникой и сорбе из щавеля с овсяным крамблем.-0-